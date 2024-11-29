В Красноярской филармонии завершился фестиваль «Вселенная-орган»

В Красноярской филармонии в 16 раз прошёл фестиваль «Вселенная-орган». В течение месяца зрители наслаждались органной музыкой в сопровождении стеклянной арфы, гитары, флейты, саксофона и скрипки. Гостями Фестиваля в этом году стали лауреаты международных конкурсов из Новосибирска, Томска, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

Двенадцать концертов органной музыки собрали аншлаги. За годы проведения Фестиваль стал одним из знаковых и наиболее любимых зрителем городских событий. Для артистов — это уникальная возможность выступить на одной сцене с лучшими органистами страны, исполнить сочинения, написанные для органа и хора.

На открытии Фестиваля выступил солист Томской государственной филармонии Дмитрий Ушаков. В его исполнении зрители услышали концерт «Прелюдия и фуга ре мажор» Александра Глазунова. 30 и 31 октября со сцены прозвучала православная «Демественная литургия» Александра Гречанинова в исполнении органа и Красноярского камерного хора, во втором отделении слушатели перенеслись в Вену XVIII века под музыкальные сочинения Вольфганга Моцарта.

«Это всегда очень глубокие сочинения, обладающие определенным колоритом. Звучание органа и хора — одно из самых выигрышных сочетаний в музыке. И я всегда с большим интересом подхожу к выбору произведений. До сих пор под впечатлением от концертов с Дмитрием Ушаковым, с которым мы исполнили вечную классику — коронационную мессу Моцарта и Демественную литургию Гречанинова. У Фестиваля есть свой зритель. Это люди, которые любят орган и очень хорошо знают, что у этого инструмента действительно безграничные возможности», — говорит художественный руководитель Красноярского камерного хора Екатерина Баулина.

2 и 3 ноября зрители познакомились со столичными музыкантами, Лауреатами международных конкурсов Елизаветой Бородаевой и Дмитрием Бородаевым. Музыканты исполнили сочинения испанских, французских и латиноамериканских композиторов.

8 и 9 ноября под звучание органа и флейты зрители перенеслись в эпоху барокко. Музыканты из Калининграда Евгений и Ксения Авраменко исполнили сочинения выдающихся композиторов Германии, Италии и Франции.

«Не в первый раз играю в Красноярске, и каждый раз вижу аншлаги и очень теплое отношение публики. Стараюсь привозить разные программы, чтобы познакомить людей с известными и забытыми именами,

показать возможности органа по максимуму», — говорит титулярный органист Кафедрального собора в Калининграде Евгения Авраменко.

Дуэтом стеклянной арфы и величественного органа слушатели насладились 14 и 15 ноября. Александр Лемешев (Санкт-Петербург) и Екатерина Данилова (Новосибирск) под сводами Органного зала исполнили возвышенные сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Ильича Чайковского и других известных композиторов.

22 и 23 ноября дуэт московской скрипачки Виктории Тульской и новосибирской органистки Екатерины Даниловой перенесли гостей в атмосферу западноевропейского барокко.

«Фестиваль является своеобразной музыкальной визитной карточкой Красноярска. Очень приятно вновь принимать участие в этом замечательном культурном событии. Большое удовольствие — выходить на сцену Органного зала Красноярской филармонии. Публика этого зала особая: чуткая, внимательная и подготовленная», — говорит Виктория Тульская (скрипка, Москва).

Завершился Фестиваль 27 и 28 ноября ярким сочетанием не похожих на первый взгляд инструментов — органа и саксофона. Красноярский квартет саксофонистов «Sax time» совместно с томской органисткой Марией Блажевич украсили пространство Органного зала исполнением сочинений современного канадского композитора Дени Бедара, среди них — знаменитая «Кошачья сюита».