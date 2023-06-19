В Крыму на «Тавриде» подвели первые в 2023 году итоги конкурса Росмолодёжь.Гранты

В Крыму на «Тавриде» завершился первый образовательный заезд сезона-2023 «Только в России». Его участниками стали почти 400 молодых людей из 74 регионов страны. В списке результатов недельной работы – 5 победителей конкурса Росмолодёжь.Гранты. Анастасия Кочергина из Хакасии, Анна Земцова из Красноярского края, Евгения Загрядская из Псковской области, Екатерина Морозникова из Донецкой народной республики и Софья Шелонникова из Карелии успешно защитили свои проекты и рекомендованы комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 2 450 000 рублей.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» с 2015 года. В 2023 году в рамках первого образовательного заезда «Только в России» на участие в конкурсе было подано 45 заявок. После предварительной оценки и предзащиты к публичной защите допущено 26 проектов. По её результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 5 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 2 450 000 рублей.

В числе победителей Анастасия Кочергина из Республики Хакасия (грант на 300 000 рублей) и её Фестиваль духовных стихов «Житейское море», призванный раскрыть возможности традиционной культуры в деле укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей и связи поколений, а также популяризировать детское фольклорное движение в Хакасии и на юге Красноярского края.

Анна Земцова из Красноярского края (грант на 600 000 рублей) организует Молодёжную гастрономическую экспедицию «Сибирский элемент#ЮжнаяСибирь». Экспедиция охватит юг Красноярского края, Республику Тува и Республику Хакасия, а её результатом станет сборник сокровенных народных рецептов, гастрономический театр и новый туристический маршрут по Енисейской Сибири - крупнейшему туристическому региону России на сегодняшний день.

Евгения Загрядская из Псковской области (грант на 600 000 рублей) проведет «Летнюю гитарную школу на Псковщине», и благодаря этому творческие дети и подростки смогут прокачать свои навыки игры на гитаре, исполнительские и артистические способности.

Екатерина Морозникова из Донецкой народной республики (грант на 200 000 рублей) придумала, как привлечь внимание своих земляков к отечественным литературным и музыкальным произведениям. Она разработала проект Музыкального театра у микрофона «Русское слово».

Софья Шелонникова из Республики Карелия (750 000 рублей) реализует проект по развитию начинающих авторов песен «Искра». Собрать авторов-исполнителей в единое сообщество помогут совместные образовательные, просветительские и культурные мероприятия, а их местом притяжения станет репетиционная точка на базе Петрозаводского государственного университета.

Двое победителей вышли на конкурс грантов после прохождения Акселератора творческих проектов «Создавай.Карелия» и «Создавай.Таврида» – бесплатной образовательной программы от «Тавриды», на которой молодые люди изучают основы проектного менеджмента и учатся упаковывать свои идеи и инициативы в жизнеспособные проекты.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится на площадке арт-кластера «Таврида» Федеральным агентствым по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей». С 2015 года победителями конкурса уже стали более 1100 человек, на реализацию их проектов было выделено более 530 миллионов рублей. По условиям конкурса каждый участник образовательных заездов арт-кластера или фестиваля «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет может выдвинуть свою инициативу на конкурс, выйти на защиту и по её результатам выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию своего проекта. В 2023 году конкурс проходит на площадке «Тавриды» на каждом из 7 образовательных заездов, а также на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ».

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