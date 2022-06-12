В Крыму появится первый в стране туристско-образовательный кластер

В Крыму создадут туристско-образовательный кластер «Таврида.АРТ». Соглашение об этом подписано 12 июня, в день открытия нового образовательного сезона арт-кластера «Таврида», в Судаке. Соглашение о создании и развитии кластера подписали Федеральное агентство по делам молодежи, Республика Крым, городской округ Судак и АНО «Центр развития культурных инициатив».

Ключевая цель проекта – развитие туризма в Республике Крым, в частности, на территории города Судака, с акцентом на молодежный, культурно-событийный, исторический и образовательный туризм. Реализация проекта начинается с разработки программы комплексного развития территории кластера, прежде всего, объектов рекреационной, туристской, образовательной и инженерной инфраструктуры. Параллельно с этим будут проводиться исследования в сфере туризма и креативных индустрий, создаваться совместные образовательные программы.

«Новый проект – туристско-образовательный кластер в Крыму – призван решить одновременно целый комплекс задач: раскрытие творческого потенциала молодого поколения, его духовно-нравственное развитие, формирование здорового образа жизни и отдыха-оздоровления за счет курортно-рекреационных ресурсов, – сказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. – К тому же кластер станет хорошим кейсом по вовлечению креативного и интеллектуального потенциала молодежи в реализацию проектов и программ развития страны. Наш туркластер может стать первым молодежным курортом страны, нацеленным на самообразование, самореализацию и качественный отдых молодого поколения».

Ирина Кивико, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, отметила, что Совет министров, в пределах своих компетенций, обязуется оказывать информационную, организационную и правовую поддержку в развитии кластера, создавать условия для эффективного взаимодействия с органами исполнительной государственности власти Республики Крым, а также государственными организациями. «Подписанное соглашение является важным и знаковым для республики. Предполагается разработка совместных образовательных программ в целях развития культурно-познавательного, событийного, исторического и образовательного туризма в Республике Крым, в том числе на территории города Судака, проведение совместных исследований в сфере туризма и креативных индустрий», – сказала она.

Кластер будет представлять собой многофункциональный комплекс, включающий: современный центр молодежного творчества и образования, который сейчас уже действует на площадке арт-кластера «Таврида»; образовательный центр – Университет креативных индустрий, запуск которого намечен весной 2023 года; спортивно-физкультурный комплекс; санаторно-курортную зону. Будут построены гостиницы, кампусы, сформированы парковые территории и городские пространства, благоустроена променадная набережная с современными пляжами. Помимо этого будут привлекаться компании, корпорации, образовательные организации, инвесторы, деятельность которых позволит в полной мере реализовать потенциал территорий.

«Таврида» уже стала драйвером развития Судакского городского округа, – говорит глава администрации Судака Константин Подсевалов. – Формирование здесь туристско-образовательного кластера выведет весь городской округ на совершенно иной уровень. И речь идет не только о новых инфраструктурных объектах и преображении территории. Забота об экологии, природе, материальном и нематериальном наследии нашего региона, а также новые рабочие места для местных жителей, новые, недоступные ранее возможности для молодежи, перспективы для бизнеса и фермерских хозяйств. Уверен, что кластер станет важным и главным этапом в преображении нашего Судака».

Флагманской организацией туристско-образовательного кластера станет Университет креативных индустрий, входящий в состав арт-кластера «Таврида». Университет в настоящее время находится в активной фазе строительства и начнет работу как образовательный центр в 2023 году. Генеральным подрядчиком строительства Университета креативных индустрий является Военно-строительная компания Минобороны России. Объект находится под особым контролем Министерства.

Сотрудничество «Тавриды», Росмолодежи, Правительства Республики Крым и Администрации города Судака уже стало стимулом для развития инженерной и дорожной инфраструктуры, благоустройства пляжей и набережной. «Создание туристско-образовательного кластера – вполне логичный, последовательный шаг в развитии территории, – уверен руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Четыре года, в течение которых «Таврида» осваивается в бухте Капсель в Судаке, показали, насколько мощный потенциал у этого места. Мы видим конкретные, измеримые результаты работы и ощущаем, что динамичные темпы развития заставляют расширять границы и выходить на более масштабные проекты. Поэтому сегодня, подписывая соглашение, мы делаем большой шаг к тому, что вскоре Судак станет тем местом, куда вся Россия будет приезжать, чтобы учиться, отдыхать и творить».

Создание кластера позволит внедрить организационные и технологические инновации в сфере туризма и образования повысить инвестиционную привлекательность и социально-экономическое развитие Республики Крым и города Судака.

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