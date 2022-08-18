На фестивале «Таврида.АРТ», который сейчас проходит в Крыму, представили Университет креативных индустрий – образовательный центр будущего, его первые образовательные программы, кураторов, наставников и слушателей. Во время презентации подписаны первые соглашения о сотрудничестве между Университетом и институциями: Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Газпром-Медиа Холдингом» и «Русской Медиагруппой».

«Я рад приветствовать вас в ближайшем от нас будущем, где мы можем находить самые креативные решения различных задач: для развития собственного бизнеса, дела, проекта, региона, который вы представляете, и страны в целом. Здесь, в этом будущем, вы обретаете команду, навыки и создаете какие-то уникальные творческие продукты, – начал презентацию руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Многое из того, что запланировано, реализуется и тестируется уже сегодня прямо здесь – на этой площадке, а наш будущий образовательный центр, который мы проектно называем «Университет креативных индустрий», объединяет всех тех, кто заинтересован в развитии творческих и креативных индустрий, умеет работать в условиях новой экономики и быстро меняющейся действительности».

Университет креативных индустрий – образовательный центр концептуально нового подхода к образованию. Сейчас он строится и в 2023 году откроет свои двери как круглогодичный образовательно-просветительский комплекс. Молодые специалисты из различных сфер и направлений будут приезжать сюда, чтобы повышать свою квалификацию, наращивать потенциал, усиливать мастерство и профессиональные навыки и, что важно, учиться управлять командами и проектами, выводить свое творчество в категорию коммерчески привлекательной деятельности.

«Университет будет объединять все те наработки, которые многие годы существуют в лучших вузах страны и зарубежья, – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. – Любой университет выполняет вполне понятную миссию – передает культуру. В широком смысле Университет креативных индустрий будет заниматься не только образованием, но и воспитанием. То есть формированием того ценностного каркаса, который должен быть после окончания высшего учебного заведения: четкого понимания истории своей страны и определенных ценностных доминант».

На площадке Университета креативных индустрий молодые профи будут получать образование под кураторством признанных лидеров, принимать участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

На презентации выступили кураторы и наставники первых образовательных программ в числе которых народный артист России, продюсер, президент Igor Butman Music Group Игорь Бутман (музыка и продвижение); художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (зрелищные искусства); художник, член-корреспондент РАХ Александр Купалян (современное искусство); известный российский дизайнер, основатель и руководитель студии SHANDESIGN Сергей Шанович (дизайн); владелец бренда SERGEY SYSOEV, член Ассоциации высокой моды и прет-а порте России, Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Сергей Сысоев (индустрия моды). Те, кто не смогли присутствовать на площадке, обратились по видео: ректор ГИТИСа Григорий Заславский; директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок; эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец; альтист, дирижер, маэстро Юрий Башмет.

«Для меня большая честь быть куратором театрального направления в этом замечательном, удивительном, вдохновляющем и воодушевляющем месте, которое создаете вы — прежде всего вы, – сказал Владимир Машков, обращаясь ко всем присутствующим участникам и зрителям презентации, молодым профи, тем, кто в будущем будет вовлечен в образовательный процесс. – Совсем скоро откроет свои двери Университет креативных индустрий. Для нас, кураторов, это очень важно – общение с молодыми талантливыми людьми, которые нам тоже показывают много нового о себе. Мне кажется, если говорить об актерах театра и кино, наверное, очень важно сохранять преемственность, передавая опыт, что и происходит в Университете. Причем непосредственно передавать из рук в руки теоретический и практический опыт. Знаете, Константин Сергеевич Станиславский сказал очень верную фразу: «Нужно увлечься, почувствовать, захотеть!» Вот этот путь – вашего увлечения, ваших желаний и хотений – приведет вас к открытиям».

Кульминацией презентации Университета стала церемония подписания соглашений о сотрудничестве в просветительско-образовательной сфере. В числе первых партнеров Университета креативных индустрий – подписантов соглашений: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в лице министра Валерия Фалькова, «Русская медиагруппа» в лице управляющего директора Дмитрия Медникова, «Газпром-Медиа Холдинг» в лице руководителя направления по взаимодействию с госорганами Анной Поповой.

Все эти институции уже имеют опыт проведения совместных мероприятий по развитию и поддержке творческой и культурной деятельности молодежи. Подписание соглашения стало официальным началом большого сотрудничества, которое позволит еще более эффективно использовать их потенциал для развития образования в сфере креативных индустрий. Планируется проведение совместных исследований и разработок, реализация программ подготовки и повышения квалификации специалистов, привлечение в проекты ведущих экспертов – лидеров индустрий.

Завершением события стало представление первых слушателей будущего Университета – резидентов арт-кластера «Таврида»: Олега Сидорова и Анастасии Белявской, выступающих в дуэте Nanci & Sidorov, и Тёмы Кубы. Молодые артисты уже имеют сценический опыт, а летом этого года они совместно выпустили авторский трек «Нас не отменишь» – песня стала манифестом против мировой культуры «отмены» и набрала сотни тысяч просмотров в интернете.

«Если добавить к сочетанию Университет креативных индустрий слово российский, то получится аббревиатура РУКИ. Это те самые руки помощи и поддержки, которые вы оказываете молодому поколению. Спасибо за то, что вы даете нам понять: наше будущее – в наших руках, – обратился со словом Олег Сидоров. – Сегодня было много сказано и об академическом образовании, и о движении в ногу со временем. Я уверен, что в Университете у нас получится найти эту тонкую грань создания нового и сохранения культурных ценностей нашей великой страны».

Первые образовательные программы, которые будут запущены вместе с открытием Университета: дизайн, индустрия моды, современное искусство, исполнительское искусство и менеджмент музыкального рынка, мастерская современного видеоконтента, театральный менеджмент. Отдельные образовательные программы Университета будут реализованы с участием специалистов VK.

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