В Крыму стартовал новый образовательный сезон арт-кластера «Таврида»

13 июня, в крымской бухте Капсель под Судаком, стартовал новый образовательный сезон арт-кластера «Таврида», который продлится до октября. Первый заезд «Только в России» посвящен погружению в культуру, искусство и творческие индустрии нашей страны с опорой на традиции. Программа всех арт-школ — авторской песни, подводного арт-парка, хореографии, народного оркестра, актуальной литературы, гастрономии и ремесел — тесно переплетена со 100-летием выдающегося аварского и советского поэта Расула Гамзатова.

Участники образовательного заезда при участии ведущих экспертов отрасли поработают с ключевыми национальными смыслами и создадут уникальные продукты, которые презентуют в конце заезда — 17 июня. Такое возможно «Только в России». Юные таланты из всех регионов нашей страны смогут заявить о себе на площадке «Тавриды», найти единомышленников, вдохновиться культурными традициями, обучиться на практических сессиях и мастер-классах. Среди участников — молодые поэты и писатели, барды, архитекторы, дизайнеры, музыканты, танцоры и даже повара.

«Это максимально разножанровые специалисты, которые оказались здесь, с одной стороны, для прохождения своей образовательной программы и решения кейсов в конкретной арт-школе, с другой стороны, все они будут смешиваться и создавать вместе новые истории. Это позволяет под новым углом посмотреть на привычные вещи и найти нетривиальные решения», — отметила заместитель руководителя а по образовательной деятельности и контенту арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Участниками арт-школы авторской песни в рамках образовательного заезда «Только в России» стали барды, новые лирики и поэты-песенники. По итогам работы арт-школы будет выпущен музыкальный альбом, в который войдут авторские песни, записанные на площадке арт-кластера. Арт-школа подводного арт-парка по итогу образовательного заезда представит спроектированные скульптуры, которые найдут свое место в акватории Черного моря. А вот арт-школа актуальной литературы даст молодым поэтам и прозаикам возможность стать частью специального проекта «Настоящие». Исполнители самых разных направлений, которые стремятся к продвижению и развитию танцевального искусства в нашей стране, участвуют в арт-школе хореографии. Самая вкусная арт-школа первого образовательного заезда — арт-школа гастрономии. Здесь собрались все, для кого приготовление блюд — это настоящее искусство. Участники детально познакомятся с кухнями регионов России. Финалом программы станет учебный гастрономический фестиваль, где все гости образовательного заезда «Только в России» смогут отведать традиционные угощения. Арт-школа народного оркестра проводится совместно с крупнейшей в России концертной организацией «Петербург-концерт» и Фондом содействия развитию музыкальной культуры «Орнамент». Вместе с традиционными для русского оркестра балалайками, домрами, гуслями и баянами зазвучат и инструменты малых народов России, например, осетинские гармоники, башкирский курай и кыл-кубызы, чанза, кантеле и цимбалы. Основным посылом арт-школы ремесел является объединение и акцентирование внимания на многогранности и мультикультурности нашей страны.

Кульминацией образовательного заезда станет концертная программа «Только в России», которая пройдет 17 июня 2023 года на территории Академии творческих индустрий «Меганом». На сцену выйдет Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов и артисты арт-школы хореографии «Новые русские танцы». Произведения мэтров инструментальной музыки, таких как Чайковский, Курьян, Мусоргский, Римский-Корсаков и Орфф, прозвучат вместе с творчеством молодых композиторов: Хмелевской, Тимофеевой и Идельбаевым. Дополнит неповторимое звучание народных инструментов выступление артистов арт-школы хореографии «Новые русские танцы» — самобытные и оригинальные хореографические постановки.

«Кроме того, в этом сезоне у нас есть несколько больших сквозных форматов. Это те треки и направления, которые рассчитаны на широкую аудиторию. Здесь мы поговорим с ребятами о вкладе русской культуры в мировое наследие, отметил юбилеи различных ведущих деятелей русской культуры. Поговорим о новых азиатских рынках, которые сегодня являются довольно интересными способами партнерства. Поговорим об истории, в которой есть место героизму и серьезному осмыслению происходящих событий, повстречаемся с героями СВО, военными корреспондентами, поговорим об актуальных событиях, которые переживает наша страна», — объяснила заместитель генерального директора арт-кластера «Таврида».

Первый день заезда открыло большой интерактивный формат – путешествие «Открытие». Молодые творцы познакомились с арт-объектами «Солнце Тавриды», «Время» и «Человек, смотрящий в море», увидели яркое танцевальное шоу и музыкальные номера от резидентов арт-кластера. Далее, уже по сложившейся традиции участники загадали заветные желания и зажгли арт-объект Маяк — символ их идей и целей. На церемонии открытия выступили эксперты всех арт-школ заезда «Только в России», все присутствующие исполнили гимн России, после чего началось красочное шоу-открытие. На нем выступила резидент арт-кластера, певица и автор песен Ксения Лебедева, а также «Группа Т».

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