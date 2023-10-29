Это смешная и трогательная картина, действие которой охватывает 170 лет – от Крымской войны до наших дней. Совершенно разные по характеру герои, которые учатся в Севастопольском Нахимовском училище, объединены общей целью - они мечтают найти сокровища, которые были спрятаны по команде адмирала Нахимова во время Крымской войны. В охоте за сокровищами участвуют контрабандисты, черные археологи и даже привидения. Пройдя через череду захватывающих приключений, попадая порой в мистические истории, мальчишки узнают цену настоящей дружбе и взаимовыручке.

Режиссеры – Сергей Жигунов и Владимир Потапов, оператор – Алексей Морозов, художник-постановщик – Денис Чернышев, художник по костюмам – Мария Юреско.

Через кастинг на детские роли прошли более 500 человек. Примечательно, что самому юному актеру, Феодору Кирсанову, который сыграл главную роль – 10 лет, самому взрослому, Сергею Никоненко – 82 года.

Детские роли исполнили Феодор Кирсанов, Алексей Родионов, Всеволод Клименок, Катя Темнова, Климентий Кривоносенко, Сергей Яныхбаш, Ева Плакун, Иван Пустовалов, Федор Парамонов и другие.

Взрослые: Алексей Шевченков, Сергей Никоненко, Александр Лыков, Дмитрий Ульянов, Макар Запорожский, Роман Попов, Сергей Юшкевич, Сергей Жигунов, Галина Безрук, Ксения Кутепова, Ольга Тумайкина, Татьяна Кузнецова, Ирина Абросимова, Игорь Головин, Владимир Фекленко, Анатолий Горячев, Виктор Супрун, Артем Гайдуков, Вадим Дубровин, Михаил Владимиров, Олег Кассин, Олег Филипчик, Галина Анисимова, Яков Шамшин, Дмитрий Никулин, Александр Андриенко, Полина Чернышова, Юрий Нифонтов.

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