В Культурном центре «Салют» грядет парадоксальное событие: праздновать свой сорокалетний юбилей будет «Юность»!

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Ансамбль танца «Юность» — крупнейшая хореографическая труппа, которая входит в элиту ведущих творческих коллективов города Москвы.

Вот уже 40 лет артисты ансамбля покоряют сердца зрителей разнообразной коллекцией великолепных танцевальных композиций, интересных направлений, уникальной школой народно-характерного танца.

За годы своей деятельности здесь привлекли к искусству танца сотни детей, воспитали поколения настоящих талантов. Заслуга принадлежит руководителям ансамбля «Юность» — Сергею и Елене Широниным, самоотверженным, творческим и талантливым людям. Одних лишь выпускников ансамбля, избравших основной профессией танцевальную деятельность, насчитывается более 500 человек. В настоящее время в ансамбле занимаются как взрослые, так и дети начиная с трех лет.

За свою многолетнюю историю коллектив неоднократно занимал первые места и становился обладателем Гран-При, был Лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

19 декабря в 18 часов в Культурном Центре «Салют» пройдет торжественная церемония в честь юбиляра. В концертной программе «Нам 40-лет!» будут показаны лучшие эстрадные и современные хореографические постановки, а также номера, завоевавшие в гастрольных турах — от России до Индонезии, Мальты, Италии — признания именитого жюри.

Поздравить «Юность» с сорокалетним стажем соберутся приглашенные художественные хореографические коллективы г. Москвы и Московской области, а также официальные лица от Департамента культуры г. Москвы, Министерства культуры РФ, представители Администрации мэра, Общественной Палаты.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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