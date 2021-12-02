В Культурном центре «Салют» грядет парадоксальное событие: праздновать свой сорокалетний юбилей будет «Юность»!

Ансамбль танца «Юность» — крупнейшая хореографическая труппа, которая входит в элиту ведущих творческих коллективов города Москвы.

Вот уже 40 лет артисты ансамбля покоряют сердца зрителей разнообразной коллекцией великолепных танцевальных композиций, интересных направлений, уникальной школой народно-характерного танца.

За годы своей деятельности здесь привлекли к искусству танца сотни детей, воспитали поколения настоящих талантов. Заслуга принадлежит руководителям ансамбля «Юность» — Сергею и Елене Широниным, самоотверженным, творческим и талантливым людям. Одних лишь выпускников ансамбля, избравших основной профессией танцевальную деятельность, насчитывается более 500 человек. В настоящее время в ансамбле занимаются как взрослые, так и дети начиная с трех лет.

За свою многолетнюю историю коллектив неоднократно занимал первые места и становился обладателем Гран-При, был Лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

19 декабря в 18 часов в Культурном Центре «Салют» пройдет торжественная церемония в честь юбиляра. В концертной программе «Нам 40-лет!» будут показаны лучшие эстрадные и современные хореографические постановки, а также номера, завоевавшие в гастрольных турах — от России до Индонезии, Мальты, Италии — признания именитого жюри.

Поздравить «Юность» с сорокалетним стажем соберутся приглашенные художественные хореографические коллективы г. Москвы и Московской области, а также официальные лица от Департамента культуры г. Москвы, Министерства культуры РФ, представители Администрации мэра, Общественной Палаты.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.