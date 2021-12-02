В Культурном центре «Салют» грядет парадоксальное событие: праздновать свой сорокалетний юбилей будет «Юность»!

Ансамбль танца «Юность» — крупнейшая хореографическая труппа, которая входит в элиту ведущих творческих коллективов города Москвы.
Вот уже 40 лет артисты ансамбля покоряют сердца зрителей разнообразной коллекцией великолепных танцевальных композиций, интересных направлений, уникальной школой народно-характерного танца.
За годы своей деятельности здесь привлекли к искусству танца сотни детей, воспитали поколения настоящих талантов. Заслуга принадлежит руководителям ансамбля «Юность» — Сергею и Елене Широниным, самоотверженным, творческим и талантливым людям. Одних лишь выпускников ансамбля, избравших основной профессией танцевальную деятельность, насчитывается более 500 человек. В настоящее время в ансамбле занимаются как взрослые, так и дети начиная с трех лет.
За свою многолетнюю историю коллектив неоднократно занимал первые места и становился обладателем Гран-При, был Лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.
19 декабря в 18 часов в Культурном Центре «Салют» пройдет торжественная церемония в честь юбиляра. В концертной программе «Нам 40-лет!» будут показаны лучшие эстрадные и современные хореографические постановки, а также номера, завоевавшие в гастрольных турах — от России до Индонезии, Мальты, Италии — признания именитого жюри.
Поздравить «Юность» с сорокалетним стажем соберутся приглашенные художественные хореографические коллективы г. Москвы и Московской области, а также официальные лица от Департамента культуры г. Москвы, Министерства культуры РФ, представители Администрации мэра, Общественной Палаты.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.