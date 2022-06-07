8 июня 2022 года в Кусково выступит знаменитая органистка Евгения Лисицына.

«У меня все до боли просто: пока живу — я играю, пока играю — я живу». Эти слова принадлежат всемирно известной органистке Евгении Лисицыной. С ее именем у многих любителей и профессиональных музыкантов связано первое знакомство с органным творчеством И.С. Баха. В Советском Союзе, пожалуй, не было ни одного магазина пластинок, в котором бы не продавались грамзаписи фирмы «Мелодия» с Евгенией Лисицыной.

Участие легендарной исполнительницы в фестивале «Органные вечера в Кусково» по праву придает ему статус международного уровня. Евгения Лисицына, будучи гражданкой Латвии, всю свою творческую жизнь посвятила органу Домского собора в Риге, она с большим успехом гастролирует в странах Европы.

В концертной программе прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди в переложении для органа Евгении Лисицыной. Впервые грамзапись органной версии инструментального цикла Вивальди была сделана в Домском соборе сорок два года назад.

Долгое время авторская пластинка Евгении Лисицыной занимала первые места в общественных опросах о классической музыке, и сегодня этот опыт признан непревзойденным по мастерству и глубокому пониманию исполнительских возможностей органа.

Вторая часть программы посвящена творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Хоральная прелюдия «Vater unser Im Himmelreich» («Наш Небесный Отец») обрамлена грандиозными органными фресками — Токкатой и фугой фа мажор, BWV 540 и Пассакалией до минор, BWV 582.

Ставший традиционным для гостей бывшей подмосковной усадьбы графов Шереметевых летний фестиваль «Органные вечера в Кусково» пройдет в 2022 году в двенадцатый раз. Открывшийся 28 мая выступлением художественного руководителя форума, известной органистки Елены Приваловой и барочной капеллы «Золотой век», которые представили русскую программу из произведений Александра Гедике, Христофора Кушнарёва и Сергея Танеева, фестиваль завершится 17 сентября. Всего в рамках смотра состоится 24 концерта. На протяжении лета и двух декад сентября слушателей ждут встречи с яркими органистами из разных городов России, многие из которых выступят на фестивале впервые. В рамках сольных выступлений, а также в составе ансамблей они представят разноплановые программы из сочинений русских и зарубежных композиторов XVIII – XXI веков.

Подробная программа фестиваля — www.organconcert.ru.

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