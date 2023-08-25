В «Кузьминках» состоится Международный фестиваль африканской культуры «AFROFEST»

26 августа в московском парке «Кузьминки» состоится Международный фестиваль африканской культуры «AFROFEST».

Гости смогут познакомиться практически со всеми аспектами современной и традиционной культуры Африки - музыкой, танцами, изобразительным искусством, кино, модой.

«AFROFEST» – единственный в России крупноформатный международный фестиваль африканской культуры. Ключевая цель фестиваля – не только знакомство россиян с богатством африканского наследия и современным африканским искусством, но и взаимный культурный обмен Россия – Африка, в том числе возможность расширения деловых связей.

«Уже со времён правления великого русского царя Петра I в России жили африканцы. В период Советского союза иностранные граждане, в том числе и из Африки, приезжали в Москву и другие крупные города за образованием. И с каждым годом количество пребывающих в России представителей Африки увеличивается. Но, к сожалению, культура африканских народов в России не так популярна, как хотелось бы, и, более того, не многие знают об Африке.

Как представитель африканской диаспоры я вижу свою задачу в продвижении африканской культуры в России и содействии процессу интеграции России в Африканское экономическое и социальное пространство», - заявил Серж Фокас Одунлами, Президент АНО «Дом Африки», Руководитель департамента по работе стран Африки Ассамблеи народов Евразии.

Организаторы уверяют, что далекий и прекрасный континент окажется совсем близко, и древняя колыбель человечества с радостью раскроет свои объятия для москвичей и туристов – ритмы африканских барабанов удивительно созвучны ритмам сердца, пылкость музыкантов поможет ощутить себя под ярким африканским солнцем, мастер-класс по «африканским нардам» авале позволит изучить одну из древнейших в мире игр, а стоит попробовать лишь несколько па на танцевальном мастер-классе, как возникнет чувство, будто движения идут из глубин подсознания.

«Культура - это основа всего, в любом обществе. На культуре строится цивилизованное общение между людьми. А только такое общение может служить прочной основой для бизнес-отношений и связей. Иначе говоря, культура для общества - это как фундамент для здания!

Поэтому я призываю всех принять участие в AFROFESTe, прикоснуться к чужим обычаям и нравам и открыть для себя такую далекую, но невероятно интересную Африку!», - обратился к будущим гостям Фестиваля Серж Фокас Одунлами.

Фестиваль пройдет при поддержке Департамента Культуры г. Москвы, посольств стран Африки в России и Парка Кузьминки.

Кстати, в Фудмоле «Депо. Три вокзала» пройдет показ африканских дизайнеров модной одежды.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.