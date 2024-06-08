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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Ленинском городском округе состоялось награждение Всероссийской премии имени Евгения Зубова

editor
By editor
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премия зубова

В Ленинском городском округе состоялось награждение Всероссийской премии имени Евгения Зубова. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке Видного, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Премия имени Евгения Зубова вручается за выдающиеся достижения в сфере литературы, а также большой вклад в культурную жизнь муниципалитета. Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов и секретарь союза писателей России Сергей Берсенёв выступили на зубовской премии в роли жюри.

«Для поэта очень важно признание не только своих читателей, но и признание своих коллег. Именно мы, комиссия по присуждению премии, выбираем самых достойных и лучших», – поделился Сергей Антипов.

Одним из лауреатов премии стала Мария Моцарь. Много лет она стремилась получить зубовскую премию, но не могла, поскольку была прописана в другом городе. В 2023 году премия обрела статус Всероссийской, что позволило поэту принять в ней участие.

Особенно высоко оценивались работы авторов, которые писали о красоте родного края.

«Мы должны воспевать родной край, поднимать наши истоки и традиции, как это делал Евгений Петрович Зубов», – приводятся в сообщении слова секретаря Союза писателей России Сергея Берсенёва.

Пресс-служба сообщила, что восемь новых лауреатов стали обладателями зубовской премии, которая была учреждена в честь поэта из деревни Мисайлово Евгения Петровича Зубова. За личный вклад в развитие литературной и художественной жизни Ленинского округа были награждены руководители подмосковных литературных объединений, писатели и поэты.

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