В Ленинском городском округе состоялось награждение Всероссийской премии имени Евгения Зубова. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке Видного, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Премия имени Евгения Зубова вручается за выдающиеся достижения в сфере литературы, а также большой вклад в культурную жизнь муниципалитета. Председатель правления Московской областной организации Союза писателей России Сергей Антипов и секретарь союза писателей России Сергей Берсенёв выступили на зубовской премии в роли жюри.

«Для поэта очень важно признание не только своих читателей, но и признание своих коллег. Именно мы, комиссия по присуждению премии, выбираем самых достойных и лучших», – поделился Сергей Антипов.

Одним из лауреатов премии стала Мария Моцарь. Много лет она стремилась получить зубовскую премию, но не могла, поскольку была прописана в другом городе. В 2023 году премия обрела статус Всероссийской, что позволило поэту принять в ней участие.

Особенно высоко оценивались работы авторов, которые писали о красоте родного края.

«Мы должны воспевать родной край, поднимать наши истоки и традиции, как это делал Евгений Петрович Зубов», – приводятся в сообщении слова секретаря Союза писателей России Сергея Берсенёва.

Пресс-служба сообщила, что восемь новых лауреатов стали обладателями зубовской премии, которая была учреждена в честь поэта из деревни Мисайлово Евгения Петровича Зубова. За личный вклад в развитие литературной и художественной жизни Ленинского округа были награждены руководители подмосковных литературных объединений, писатели и поэты.