В Луганске прошёл праздничный концерт, организованный «Русским Радио»

11 мая в Луганской республиканской клинической больнице состоялся организованный «Русским Радио» яркий праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады – в честь Дня Победы, а также Дня свободы, который Луганская Народная Республика отмечает 12 мая. Своё выступление артисты подарили военным, проходящим лечение в госпитале, а также служащим здесь медикам.

В праздничном концерте приняли участие Елена Север, ЮрКисс, который также выступил в роли ведущего, Григорий Лепс, группа «Земляне», Маша Вебер, IVAN, Роман Архипов, группа «Русские», группа СПб!. Они подарили зрителям свои самые яркие хиты и добрые пожелания в честь двух важных праздников – символов сплочения и единства.

Звёзды отправились в путь из Москвы от студии «Русского Радио». Главной целью концерта стала поддержка боевого духа и пожелания скорейшего выздоровления солдатам, проходящим лечение после ранений, а также благодарность медикам, которые самоотверженно борются за жизни и здоровье своих пациентов.

Дата для выступления была выбрана неслучайно: День Победы – святой праздник для миллионов людей по всему миру. А День свободы – одна из главных дат для жителей ЛНР.

Также радиостанция вместе с артистами собрали для пациентов больницы необходимую гуманитарную помощь, в том числе одежду, предметы гигиены, а также расходные медицинские материалы. И все же главной гуманитарной помощью стали яркие и добрые эмоции от любимой музыки.

«На артистах лежит огромная ответственность – они становятся примером для миллионов поклонников, – подчеркнули солисты группы «Земляне». – От артистов в огромной степени зависит общественное мнение. Для нас главная миссия – поддержать тех, кто сейчас особенно нуждается в этом. Своим примером показать, как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом».

«“Русское Радио” – радиостанция с глубоким патриотическим смыслом. На протяжении всего своего существования она популяризует русский язык и культуру, а также поддерживает миллионы русскоговорящих слушателей по всему миру, –отметил ЮрКисс. – Мы очень рады, что радиостанция позволила нам быть здесь в эти судьбоносные дни».

«Для нас большая честь – выступить перед военными, которые, рискуя своими жизнями, отстаивают мир и безопасность в регионе. «Подарить им веру в лучшее словами музыки», —говорит певица, актриса и телеведущая, участница концерта Елена Север. – Мы постарались поддержать каждого пациента Луганской республиканской клинической больницы и каждого врача, служащего здесь. И были невероятно глубоко тронуты их теплым приёмом».

«Русское Радио» не в первый раз становится организатором концертов на проблемных и опасных территориях. Ранее артисты выступали на российской базе в Сирии и в Донецке. Поддержка поклонников в любой точке мира – это главная цель радиостанции.

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