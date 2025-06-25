В Малом театре отметили 90-летие со дня рождения Юрия Соломина

24 июня в Малом театре состоялся гала-концерт, приуроченный к 90-летнему юбилею Юрия Мефодьевича Соломина. Почетными гостями мероприятия стали сотрудники и друзья Малого театра, а также семья Юрия Соломина.

«Я всегда восхищалась его стойкостью, силой духа, умением защищать тех, кто слабее. Помню, как он переживал, когда в юности первый раз мне разбили сердце. Он молчаливо сидел рядом и держал меня за руку, пока я плакала. Он мог ничего не говорить, но ты всецело чувствовала его любовь и поддержку. Даже когда он меня ругал, я знала, что он делает это из любви. Спасибо ему за это большое», – поделилась заместитель директора Малого театра по специальным и детским театральным проектам Александра Соломина.

Режиссёр-постановщик гала-концерта, главный режиссёр Малого театра, заслуженный артист России, лауреат премии Правительства России Алексей Дубровский: «Сегодня в этом вечере прозвучал голос Юрия Мефодьевича. Он начинает, завершает действие концерта. Юрий Мефодьевич не ушел из стен Малого театра. Он здесь, он с нами, память о нем в наших сердцах и в сердцах тысяч зрителей».

В программу гала-концерта вошли сцены из спектаклей, которые Юрий Мефодьевич поставил на сцене Малого театра – «Буратино» А.Н. Толстого, «Три сестры» А.П. Чехова, «Дальше – тишина» В. Дельмар, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Таинственный ящик» П.А. Каратыгина. Зрители увидели фрагмент постановки «Филумена Мартурано», в котором Юрий Мефодьевич исполнял главную роль, и сцену из спектакля «Свадьба Кречинского» – он был поставлен в 2023 году в память о Виталии Соломине.

Композитор Александр Чайковский, один из гостей концерта, отметил: «Юрий Мефодьевич пригласил меня для работы над спектаклем “Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка”. Мы встречались с ним позапрошлым летом. К сожалению, это была единственная, но чудесная встреча. Я не был с ним знаком раньше. Он очень мне понравился как человек. Изумительно милый, какой-то простой, такой остроумный. И потом у нас получился очень веселый спектакль. Я очень счастлив, что у нас завязался контакт, и сейчас я работаю над новым спектаклем в театре. Спасибо Юрию Мефодьевичу большое».

Сцены из спектаклей вплетались в повествование о жизни Юрия Мефодьевича: на экране зрители увидели фотографии из архива семьи Соломиных и музейного фонда Малого театра. Прозвучала музыка из фильмов с участием Юрия Соломина в исполнении Камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и России Ю.А. Башмета.

Ведущие гала-концерта: народные артисты России Василий Бочкарёв, Светлана Аманова, Людмила Титова, Елена Харитонова, заслуженные артисты России Василий Дахненко, Василий Зотов, артисты Ольга Жевакина, Максим Хрусталёв.

«У меня всегда вызывало восхищение умение Юрия Мефодьевича разрешить любую безвыходную ситуацию. Он мог принять очень резкое решение, на которое не все были способны. Когда я заканчивала обучение, он хотел взять в театр двух студентов. Но место в труппе было только одно. И он пошёл к директору театра Михаилу Ивановичу Царёву. Тот подтвердил, что место только одно. Тогда Юрий Мефодьевич ответил: “Ну, если я напишу заявление об уходе, то второе место появится”. Ситуация, естественно, разрешилась. Юрий Мефодьевич готов был решать вопросы даже в ущерб себе», – рассказала народная артистка России Людмила Титова.

В гала-концерте приняли участие: народные артисты России Ирина Муравьёва, Людмила Полякова, Глеб Подгородинский, Валерий Бабятинский, Александр Ермаков, Виктор Низовой, Владимир Носик, Алёна Охлупина; заслуженные артисты России Варвара Андреева, Екатерина Базарова, Виктор Бунаков, Сергей Вещев, Инна Иванова, Сергей Кагаков, Сергей Тезов, Александр Титоренко, Алексей Фаддеев; артисты Анастасия Дубровская, Екатерина Гревцева, Игорь Григорьев, Пётр Жихарев, Алексей Коновалов, Полина Лоран, Ольга Плешкова, Сергей Потапов, Владимир Тяптушкин, Михаил Фоменко, Константин Юдаев и другие, а также студенты ВТУ (института) им. М.С. Щепкина.

«Мы отмечаем юбилей Юрия Мефодьевича так, словно он с нами. Гала-концерт не столько торжественное событие, сколько проникновенное признание коллектива Малого театра в безграничной любви к Мастеру, учителю, художественному руководителю», – директор Малого театра Тамара Михайлова.