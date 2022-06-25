В Малом зале консерватории состоится концерт Анны Генюшене

В июне 2022 года состоялся финал престижного Международного конкурса пианистов имени Вана Клиберна в Форт-Уорте (США, штат Техас). Обладателем второй премии и серебряной медали стала российская участница Анна Генюшене. Мы имеем счастливую возможность послушать молодого лауреата 28 июня в Малом зале консерватории, где состоится её сольный концерт.

В окружении сочинений композиторов-романтиков — «Фантастических пьес» и «Венского карнавала» Шумана, Баллад Брамса, транскрипции Листа фрагментов из оперы «Аида» Верди — прозвучит и опус XX века, Соната Белы Бартока. Сочинение написано в январе 1926 года, после двух лет творческого молчания, было впервые исполнено самим композитором. Концентрация и богатство изобретений, мастерство формы и новизна делают сонату самым значительным произведением Бартока для фортепиано соло и одной из величайших сонат, когда-либо написанных после Бетховена, открывая путь ко многим последующим произведениям современников.

Как говорит Анна Генюшене, «моя страсть — придумывать программы со смыслом. Например, первое отделение — Баллады Брамса и соната Бартока. На первый взгляд, это набор пьес, которые никаким образом не связаны друг с другом, но на самом деле, это не так. И Брамс, и Барток часто обращались. Это целый пласт культуры, зашифрованный в нотный текст». И еще: «Мне близка мысль о том, что интерпретатор есть канал, через который воля композитора декларируется в жизнь.

Авторский замысел есть в своем творчестве к фольклору. Сочиняя Баллады (опус 10), Брамс отталкивался от многих поэтических первоисточников, так в основе первой баллады лежит шотландская поэзия. Барток в своей сонате собрал множество славянских ладов и попевок. Несмотря на сложность партитуры, эту сонату никак нельзя считать простым набором аккордов и диссонантных звуковнекоторый прототип скрижалей, доставшийся нам в наследство. И как бы ни чарующ был первичный порыв воображения и вдохновения, доминирования воображения над текстом не должно быть».

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