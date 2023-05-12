В Марий Эл пройдёт X Международный финно-угорский студенческий форум «Богатство финно-угорских народов»

17-18 мая 2023 года в Марийском государственном университете состоится юбилейный X Международный финно-угорский студенческий форум, посвящённый Году педагога и наставника в Российской Федерации.

Уже 10 лет гостеприимная Республика Марий Эл и её опорный университет объединяют студентов из различных субъектов России и других стран, неравнодушных к сохранению и развитию национальной культуры. За годы проведения участниками форума стали более двух тысяч человек из 7 стран и из более 30 регионов РФ. 10 лет назад форум стал дискуссионной и демонстрационной площадкой для студенчества вузов, входящих в Ассоциацию финно-угорских университетов, и провозгласил создание Ассоциации студентов финно-угорских университетов, нацеленной на активизацию студенческого движения в вузах для реализации совместных социальных, научных и культурных проектов.

Целью форума является содействие установлению контактов между студентами и аспирантами финно-угорских субъектов России и государств Европы для обмена научными результатами и исследовательским опытом в области финно-угроведения. Форум ставит перед собой задачу расширения научно-образовательного сотрудничества между финно-угорскими университетами, а также поиск решений по актуальным проблемам современной финно-угорской науки.

Юбилейный форум объединит делегации вузов Ассоциации финно-угорских университетов (АФУУ), вузов Приволжского федерального округа, организаций общего и среднего профессионального образования, центров народных культур. Проведение форума приурочено торжественному открытию Дома дружбы народов Республики Марий Эл с участием Главы Республики Марий Эл Юрия Зайцева.

Марий Эл - это многонациональная и многоконфессиональная республика, где дружно сосуществуют представители различных этносов. Только в Марийском государственном университете учится более 2700 иностранных студентов из 47 стран мира. Во многом благодаря своей уникальной экосистеме региона Йошкар-Олу партнёры МарГУ по праву называют международной студенческой столицей России.

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