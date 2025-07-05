VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ Мелитополь прибыла делегация африканских волонтеров для участия в гуманитарных акциях

В Мелитополь прибыла делегация африканских волонтеров для участия в гуманитарных акциях

editor
By editor
79
волонтеры мелитополь - африка
Фото предоставлено МелГУ.

В Мелитополь Запорожской области прибыла группа добровольцев из ряда африканских стран в рамках международного гуманитарного проекта «Волонтеры мира». В состав делегации вошли представители Республики Чад, Республики Камерун, Тоголезской Республики и Республики Кот-д’Ивуар. Визит организован при поддержке депутата Дмитрия Кузнецова, «Африканской инициативы», Мелитопольского государственного университета, Брянского государственного инженерно-технологического университета и ряда партнеров. Инициатива о проведении совместных гуманитарных проектов была предложена Дмитрием Кузнецовым ещё в мае этого года на пресс-конференции «Волонтеры мира».

«В Африке очень развиты традиционные духовные ценности, африканцы — духовно-ориентированные люди. Давайте дадим им возможность помочь русским людям», — отметил Кузнецов.

В рамках визита африканские волонтеры оказывают поддержку пожилым людям и многодетным семьям в селах Вознесенка, Проминь и других населённых пунктах региона, участвуют в работе гуманитарного штаба в Запорожской области, а также помогают в благоустройстве волейбольной площадки в посёлке Кирилловка.

«Этот проект дал нам возможность познакомиться с историей и бытностью жителей Запорожской области, узнать традиции и обычаи этого края, что очень интересно. Теплый прием в Мелитопольском государственном университете говорит о том, что мы здесь найдем новых друзей и увезем на родину массу теплых и добрых впечатлений», — поделился своими впечатлениями волонтёр из Чада Датолде Серж Родриг.

Гостей ждёт насыщенная культурно-просветительская программа: посещение мемориала прорыва линии «Вотан», экскурсии в заповедник «Каменная Могила», по историческому маршруту «Меннониты», а также парк «Россия – моя история» в Мелитополе.

«Мы с удовольствием познакомимся со студентами МелГУ, поучаствуем в спортивных мероприятиях, планируем в роли волонтеров оказать посильную помощь нуждающимся, ну и конечно, провести хорошо время на Юге России», — отметил Тигум Юмби Дарлинг, волонтёр из Камеруна.

Международный проект способствует укреплению ценностей взаимопомощи, уважения и культурного обмена между Россией и странами Африки.

Предыдущая статья
Александр Шерра: от сценариста до ивентов со звёздами и карьеры музыканта
Следующая статья
Дистрибьюторы Азии заинтересованы в российском кино​​​​​​​​​​​​​​​​

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru