В Мелитополь прибыла делегация африканских волонтеров для участия в гуманитарных акциях

В Мелитополь Запорожской области прибыла группа добровольцев из ряда африканских стран в рамках международного гуманитарного проекта «Волонтеры мира». В состав делегации вошли представители Республики Чад, Республики Камерун, Тоголезской Республики и Республики Кот-д’Ивуар. Визит организован при поддержке депутата Дмитрия Кузнецова, «Африканской инициативы», Мелитопольского государственного университета, Брянского государственного инженерно-технологического университета и ряда партнеров. Инициатива о проведении совместных гуманитарных проектов была предложена Дмитрием Кузнецовым ещё в мае этого года на пресс-конференции «Волонтеры мира».

«В Африке очень развиты традиционные духовные ценности, африканцы — духовно-ориентированные люди. Давайте дадим им возможность помочь русским людям», — отметил Кузнецов.

В рамках визита африканские волонтеры оказывают поддержку пожилым людям и многодетным семьям в селах Вознесенка, Проминь и других населённых пунктах региона, участвуют в работе гуманитарного штаба в Запорожской области, а также помогают в благоустройстве волейбольной площадки в посёлке Кирилловка.

«Этот проект дал нам возможность познакомиться с историей и бытностью жителей Запорожской области, узнать традиции и обычаи этого края, что очень интересно. Теплый прием в Мелитопольском государственном университете говорит о том, что мы здесь найдем новых друзей и увезем на родину массу теплых и добрых впечатлений», — поделился своими впечатлениями волонтёр из Чада Датолде Серж Родриг.

Гостей ждёт насыщенная культурно-просветительская программа: посещение мемориала прорыва линии «Вотан», экскурсии в заповедник «Каменная Могила», по историческому маршруту «Меннониты», а также парк «Россия – моя история» в Мелитополе.

«Мы с удовольствием познакомимся со студентами МелГУ, поучаствуем в спортивных мероприятиях, планируем в роли волонтеров оказать посильную помощь нуждающимся, ну и конечно, провести хорошо время на Юге России», — отметил Тигум Юмби Дарлинг, волонтёр из Камеруна.

Международный проект способствует укреплению ценностей взаимопомощи, уважения и культурного обмена между Россией и странами Африки.