V международная премия Archpoint Concept Awards. Пространство для коллабораций

V международная премия Archpoint Concept Awards 2022 года посвящена ярким, нестандартным коллаборациям. Организаторы предлагают участникам разработать концепции пространств для неожиданных и смелых коллабов, где могут идеально сосуществовать бизнес, наука, спорт, еда, культура, досуг, образование, отдых, хобби, благотворительность и т.д.

Цель премии найти новые идеи “третьих мест” – локаций, пространств, сред, где отдых и работа, онлайн и оффлайн, индивидуальное и коммунитарное могут гармонично сочетаться и порождать новые формы сотрудничества.

Одна из основных задач конкурса – предоставить молодым специалистам реальную возможность поработать над актуальной задачей, заявив о себе на рынке.

“На мой взгляд, это конкурс не простой, он требует большой творческой свободы, которая позволит создать или найти такие пространства, чтобы они были красивыми, удобными, функциональными”. — комментирует член жюри, архитектор Валерий Лизунов — “Сегодня настало время объединиться и создать вместе что-то принципиально новое.”

В конкурсе могут принимать молодые дизайнеры, архитекторы, студенты, футурологи, бизнесмены, визионеры как в индивидуальном порядке, так и вместе с командой. К участию приглашаются творческие тандемы, в которых один участник может составлять концепцию, а второй — делать эскизы интерьеров.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте премии до 14 октября. Конкурсное задание должно объединять эскизы основных экстерьерных/интерьерных решений проекта, план с расстановкой мебели, экспликацию помещений, мудборд и описание концепции на русском или английском языке до 3 000 знаков. Готовые работы нужно предоставить до 28 ноября 2022 года.

Подробные требования к проектам можно найти на сайте премии.

Календарь конкурса:

14 октября — окончание приема заявок;

28 ноября — окончание приема конкурсных проектов;

8 декабря — вручение премии.

Лучшие решения выберет жюри, в которое вошли: заместитель начальника управления Архсовета Москвы Сергей Глубокин; управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец Иван Полисский; куратор, руководитель направления Urban + Art Фонда поддержки современного искусства Винзавод, соосновательница биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА Сабина Чагина; архитекторы Юлия Бычкова, Борис Уборевич, Валерий Лизунов; руководитель Фонда содействия развитию народных художественных промыслов RusThends Юлия Музыка; главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов; руководитель агентства “Аппетитный маркетинг” Мария Тюменёва; архитектурный критик Александр Змеул; профессор Школы Дизайна НИУ ВШЭ Александр Джикия.

Победители получат денежные призы:

1 место — 150 000 руб.

2 место — 100 000 руб.

3 место — 50 000 руб.

Партнёры вручат участникам свой приз, а организаторы пригласят авторов самых ярких проектов на стажировку в бюро Archpoint.

Конкурс проходит при поддержке компаний Baumit и ADC Group.

Премию за лучшие проекты вручат 8 декабря 2018 года.

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