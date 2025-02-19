В МХТ имени А.П. Чехова состоялась пресс-конференция, посвящённая спекталю «Жил. Был. Дом.»

18 февраля в Портретном фойе МХТ имени А.П. Чехова состоялась пресс-конференция, посвящённая проекту Константина Хабенского и Александра Цыпкина «Жил. Был. Дом.». Впервые в России — зрители увидят спектакль в кино до официальной премьеры на театральной сцене.

В пресс-конференции приняли участие – художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский, писатель Александр Цыпкин, заместитель директора телеканала «Россия-Культура», продюсер проекта «Театр в кино» Любовь Платонова и президент сети кинотеатров «КАРО», продюсер проекта «Театр в кино» Ольга Зинякова. Модератор – заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

«Жанр спектакля – “народная сказка для взрослых”, ведь в сказке о многих вещах можно говорить открыто, не стесняясь. В проекте “Жил. Был. Дом.” мы пытаемся объединить взрослых людей, заставить их на секундочку остановиться, прислушаться к себе, прислушаться к близким, найти правильные слова для близких и выразить те чувства, которые к ним испытываешь, не откладывая на завтра. Репетиции идут довольно весело, быстро. Я вижу, как склеивается именно трагикомедия, а это – всегда очень выигрышно, неожиданно и непредсказуемо для зрителей», – рассказал Константин Хабенский.

«Мы никогда не знаем, что будет завтра, некоторые решения нужно принимать именно сегодня. В такой ситуации оказываются герои пьесы “Жил. Был. Дом.”. Она состоит из 11 законченных историй, в каждой у героев есть необходимость сделать выбор: поверить ли в любовь, в дружбу, в счастье, в судьбу. Все сюжеты объединяет определённый финал. Причём, зрители с самого начала будут знать этот финал, а герои – нет. После премьеры начнётся голосование. Наши зрители смогут определить, к какому из одиннадцати сюжетов мы создадим продолжение», – поделился Александр Цыпкин.

Главной площадкой кинопремьеры станет столичный киноцентр «Октябрь». На сайте сети кинотеатров «КАРО» открылась продажа билетов на кинопремьеру 14 мая. Съемку киноверсии осуществляет телеканал «Россия-Культура», режиссер киноверсии — Валерий Спирин. В марте съёмки пройдут в Павильоне №3 киноконцерна «Мосфильм». Дистрибутором выступает кинопрокатная компания Кино.Арт.Про.

«Для проекта “Театр в кино” — это совершенно новый этап. Мы рады поддержать такой успешный творческий дуэт Константина Хабенского и Александра Цыпкина. Действительно, Московский Художественный театр пишет историю, потому что никогда прежде такого проекта не было. Мы снимаем для кино спектакль, премьера которого на театральных подмостках ещё не состоялась. Телеканал “Россия” оказывает беспрецедентную поддержку. Ведь это еще и очень тонкая работа – соединить театр и кино. У нас с МХТ прекрасно получается», — говорит Любовь Платонова.

«Для нас большая честь – показать спектакль “Жил. Был. Дом.” в кинотеатрах ещё до премьеры в МХТ. Заявлено уже около трёхсот площадок. Не каждая картина получает столько кинозалов, более того, мы рассчитываем на стопроцентную заполняемся и большую кинопрокатную судьбу. Сейчас мы ведём переговоры со странами СНГ, своё участие в премьере 14 мая уже подтвердил Минск. Так что, проект выходит на международную арену», – комментирует Ольга Зинякова.

В спектакле «Жил. Был. Дом.» участвуют артисты МХТ имени А.П. Чехова: Константин Хабенский, Игорь Верник, Ирина Пегова, Артём Быстров, Павел Чинарёв, Кристина Бабушкина, Павел Ворожцов, Мария Фомина, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов, Ксения Теплова, Анатолий Кот, Виктор Хориняк, Сергей Беляев, Светлана Колпакова, Ольга Литвинова, Павел Ващилин, Артём Волобуев, Кузьма Котрелёв, Алексей Кирсанов, Вероника Васант, Алексей Агапов, Алексей Варущенко, Алексей Краснёнков, Валерий Трошин, Александр Усов, Сергей Волков, Денис Парамонов, Дарья Трухина, Маргарита Якимова, Арсентий Журид, Полина Романова, Владислава Сухорукова, Кирилл Власов, Александр Поршин, Мухтар-Али Мурзин, Давид Джалиашвили, Максим Осинцев.