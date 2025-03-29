В МХТ имени А.П. Чехова состоялось вручение третьей «Премии Художественного театра»

28 марта 2025 года на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова в третий раз прошла церемония вручения «Премии Художественного театра». Награда присуждается молодым деятелям искусств до 35 лет включительно, ярко заявившим о себе в минувшем году. Генеральный спонсор премии 2025 года – банк ВТБ.

Церемония началась с видеообращения министра культуры России Ольги Любимовой: «Дорогие друзья, уважаемые номинанты, приветствую вас на торжественной церемонии вручения «Премии Художественного театра»! Она была учреждена в 2023 году, в рамках празднования 125-летия Московского Художественного театра. Уже третий год на исторической сцене МХТ имени Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи. Награда вручается в семи основных номинациях – “Балет”, “Опера”, “Классическая музыка”, “Литература”, “Кино”, “Театр”, “Современная академическая музыка”, а также в двух специальных – “Без комментариев” и “Зачет”. Поздравляю номинантов, желаю вдохновения, новых достижений и воплощения всего задуманного!».

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский: «Ученые, когда открывают новые звезды, сначала фиксируют энергию звезды, а уже потом до них доходит ее свет. Примерно так же работает и наша премия: сначала мы при помощи наших экспертов и жюри выхватываем те таланты, которые пока еще не замечены, а дальше их свет доходит до массового зрителя. Мы бы хотели, чтобы наша поддержка, наше внимание придали и номинантам, и лауреатам премии больше сил, уверенности в том, что они идут правильной дорогой. Не простой, но правильной и своей».

Основной идеей церемонии в этом году стала игра с перспективой – художественной и жизненной. «Премия Художественного театра» пытается не только привлечь внимание широкой общественности к молодым перспективным художникам, но и предлагает через таланты рассмотреть наши общие культурные перспективы. Эта концепция нашла воплощение в сценографии, художественном и световом решениях. Награждение победителей состоялось 28 марта – в день столетия со дня рождения Иннокентия Смоктуновского, а лейтмотивом вечера стали высказывания великого актера. Фрагменты интервью Смоктуновского из документального фильма «Воспоминания в саду» продолжили традицию с напутствиями мэтров, заложенную первыми двумя церемониями.

Первым было объявлено имя победителя в специальной номинации «Зачет». Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий вручил награду студентке 4 курса факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Агафье Бит-Гармус.

В номинации «Опера» лауреатом стал Иван Никифорчин, дирижер-постановщик оперы «Снегурочка», идущей на Новой сцене Большого театра. Приз вручила оперная певица, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова.

Премьер Большого театра Денис Родькин наградил победительницу в номинации «Балет». Ею стала ведущая солистка балета МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Елена Соломянко за партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро».

Искусствовед и писательница Софья Багдасарова вручила приз лауреату в номинации «Литература» – автору романа «Там темно» Марии Лебедевой.

Лауреата в номинации «Классическая музыка» объявил дирижер, художественный руководитель Государственного академического камерного оркестра Филипп Чижевский. Им стал дирижер Артемий Великий (программа «Язык музыки. Голос» Московской государственной академической филармонии).

Композитор Владимир Раннев поздравил Лидию-Марию Кошевую, победившую в номинации «Современная академическая музыка», – композитора триптиха для голоса и ансамбля «Песни цветов».

У «Премии Художественного театра» есть особая номинация «Без комментариев». Во время первой церемонии в ней чествовали народного артиста России Станислава Андреевича Любшина. Лауреатом второй премии стал спортсмен, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров. В третий год вручения премии список пополнился новым лауреатом: награду из рук художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова Константина Хабенского получил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Статуэтку в номинации «Кино» вручила актриса, продюсер, народная артистка России Анна Михалкова. Лауреатом стала актриса Даша Верещагина за роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед».

И, наконец, категория «Театр». Приз режиссеру Андрею Манику за спектакль «Три сестры» вручила актриса Александра Урсуляк.

Лауреатов «Премии Художественного театра» награждают дипломами и статуэтками – уменьшенными копиями горельефа «Пловец» работы знаменитого скульптора Серебряного века А.С. Голубкиной.

Специальный приз от МХТ каждому лауреату – уникальная возможность один раз в течение года использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов.

Ювелирная компания Mercury традиционно подготовила для победителей памятные значки в форме символа театра – чайки. Значки выполнены из золота, глаз птицы инкрустирован бриллиантом.

Генеральный спонсор премии Банк ВТБ поддержал лауреатов и подарил им премиальное обслуживание. Более 15 лет ВТБ Private Banking является лидером на рынке управления крупным частным капиталом, обеспечивает сохранение и приумножение активов, предлагая актуальные инвестиционные стратегии, депозитные продукты с привлекательными ставками, налоговое и правовое консультирование, а также уникальную программу лояльности и lifestyle-решения для всей семьи.

Режиссер церемонии вручения «Премии Художественного театра» – Андрей Вальдберг, продюсер премии – Полина Зуева.