В Минске стартовали съёмки остросюжетного детектива «Феникс», производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа») по заказу телеканала НТВ. Это история о мужчине, который защищает своё дело, но оказывается виноватым. Муже, который вступается за жену, но становится убийцей. Отце, который теряет сына и превращается в другого человека, чья цель отныне и навсегда – месть.

Иван Колесников (Константин Адаев) ведёт тихую жизнь в городке Кировске, где владеет небольшим кафе. Когда в его заведении внезапно появляются бандиты, Иван, защищая жену, становится невольным убийцей налётчиков. Беда не приходит одна: вскоре к нему приходят серьёзные люди под предводительством Андреаса (Максим Радугин), зятя и правой руки криминального босса Приморска – Костаса. Андреас в курсе тайны Колесникова, который много лет выдаёт себя за другого человека…

На протяжение шестнадцати серий зрителей ждут острые драматические ситуации и непредсказуемые повороты сюжета, которые будут держать в напряжении до последнего эпизода. Сопереживая героям, зрители смогут не просто посмотреть, но фактически прожить драму вместе с ними, что и требуется от кино, профессионального во всех смыслах.

Константин Адаев, исполнитель роли Ивана Колесникова:

– Иван – обычный скоромный парень, любящий муж и отец, для которого главное – семья. Он привык любые конфликтные ситуации разрешать словами. Его жизнь идёт спокойно и размеренно, пока он не теряет сына и не возвращается в своё тёмное прошлое…

Режиссер-постановщик Станислав Мареев:

– Наш проект – это не столько битва бандитов, сколько история о том, как ведут себя люди в драматической ситуации. Отправляясь мстить за сына, герой Константина Адаева сражается не с одним-единственным человеком, а с целой мафиозной структурой. Он проецирует свой гнев на криминал, поразивший Приморск, словно раковая опухоль, и намеревается вылечить город. В этом заключается его миссия.

Съёмки сериала стартовали в Минске и продолжатся в области и на натурных площадках киностудии «Беларусьфильм». Зрители смогут полюбоваться старинными усадьбами, дорогими ресторанами, роскошными загородными комплексами, чистейшими озёрами и живописными улочками Минска. Придирчивого зрителя проект приятно удивит обилием машин класса люкс, на которых ездят криминальные элементы, часов премиальных марок и прочих непременных атрибутов жизни очень богатых людей.

Остросюжетный детектив, разумеется, невозможно представить без эффектных перестрелок, опасных погонь и зрелищных драк. Запланировано много трюков, в том числе погоня с последующим переворотом автомобиля и взрывом, перестрелка в карьерах и даже подводные съёмки. Актёры будут проходить специальную подготовку с постановщиками трюков, чтобы выглядеть в кадре максимально убедительно.

Константин Адаев, исполнитель роли Ивана Колесникова:

– Свою карьеру в кино я начинал с каскадёра и сейчас параллельно работаю как постановщик трюков. С интересом жду возможности познакомиться и поработать с постановщиком трюков и его командой из Минска, ведь все мои умения будут работать на историю. В Минске я уже снимался, однако про «Беларусьфильм» только рассказы слышал, а сам не бывал. Думаю, это будет интересно.

Премьера сериала состоится на телеканале НТВ.

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