В Минусинске отреставрируют историческое здание гостиницы

Красноярская краевая государственная экспертиза рассмотрела научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – гостиницы «Метрополь» в Минусинске. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

В августе 2023-го Минусинск будет отмечать свое 200-летие. К этой дате планируется отреставрировать 161 объект, в том числе 33 здания, относящихся к культурному наследию. Одно из них – дом, расположенный в исторической части города, на улице Ленина, 74, в котором располагалась гостиница «Метрополь».

«Метрополь» был построен на средства минусинского купца Минаева в 1890 году. Двухэтажная кирпичная гостиница с эффектным фасадом, на котором выделялся ряд больших полукруглых окон, предназначалась для золотопромышленников, которые часто приезжали в Минусинск. Гостиницей – правда, более низкого уровня – «Метрополь» оставался и после революции. В 1930-х годах его переименовали в «Дом колхозника». Сегодня здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, по-прежнему выполняет функции городского отеля: в нем расположена «двухзвездная» гостиница «Амыл».

Проектом, рассмотренным Красноярской краевой государственной экспертизой, планируются работы по сохранению исторического здания. Реставрация пройдет с полным сохранением его культурно-исторической идентичности.

Проектную документацию подготовило ООО «Базис Строй Проект».

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