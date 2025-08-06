В Мончегорске высадились итальянцы: театр, литература, музыка и кинематограф на фестивале искусств «Табуретка»

В Мончегорске Мурманской области прошел IХ фестиваль искусств «Табуретка». 10 лет назад в Мончегорске был установлен необычный арт-объект — гигантская табуретка, который дал начало фестивалю. В этом году он прошел уже в девятый раз при поддержке компании «Норникель» и был посвящен теме семьи. Всего фестиваль посетило более 5 тыс человек, а онлайн — трансляцию событий фестиваля посмотрело более 50 000 зрителей. Хедлайнером фестиваля выступил заслуженный артист России Гоша Куценко со своей музыкальной группой. Одним из главных событий стал показ фильма «Кома» — проект кинолаборатории, в создании которого был задействован город: более 40 жителей снялись в массовых сценах и ассистировали съемочной группе.

На фестивале для мончегорцев выступил московский «Театр Вкуса» с интерактивным спектаклем «Приключения итальянцев в России», а уличный театр «Эскизы в пространстве» пригласил всех на «Окаменелую комедию» — в театрализованное шествие с динозаврами в центре города. Программа включала семейные мероприятия, музыкальные выступления и ярмарку локальных мастеров, где посетители могли выбрать на память керамику, украшения, вязаную продукцию, народные игрушки и изделия художественной гравировки.

Мончегорцы попробовали себя на разных мастер-классах: от росписи табуреток и шопперов до создания живописного портрета семьи. Всего поучаствовало 2800 человек. А тематические площадки с лекториями и мастерскими («Музыка», «Литература», «Живопись и паблик-арт», «Семейные ценности») собрали более 1500 гостей. Кроме того, отдельная локация на фестивале была посвящена «Сохранению культуры малочисленного коренного народа Саамов».

«Фестиваль с каждым годом становиться масштабнее и интереснее. Одно из крупнейших культурных событий Мурманской области, постоянно растет как количественно, так и качественно. И для «Кольской ГМК», как и всего «Норникеля», — это важный позитивный сигнал, что наши усилия в развитии территорий присутствия находят положительный отклик от жителей, его посещают семьями, он постоянно дает импульс к развитию. Следующий фестиваль будет юбилейным — это наглядный показатель стратегических планов и интереса компании к Мончегорску и Мурманской области и важный этап в развитии Мончегорска не только как производственного, но и креативного центра региона», — отметил генеральный директор AO «Кольская ГМК» Роман Шаркий.

В зоне «Botanic Family» гости фестиваля изучали природу и растительный мир родного края под руководством эколога, художницы и основательницы керамической мастерской «Spirit of Ceramics» Марии Беркутовой. В течение фестивального дня мончегорцы расшивали 8-метровую скатерть с более 400 именами жителей города и летними узорами. Представили скатерть на общем чаепитии. Впервые в этом году в литературной мастерской жители под руководством писателей целый месяц сочиняли рассказы про Мурманскую область, про дружбу, делились историями из детства. Отрывки из произведений прозвучали с главной сцены в день фестиваля.

«Тема семьи появилась не случайно: мы всегда хотели, чтобы на фестиваль приходила вся семья. У нас была программа и для малышей, и для пожилых людей, и совместная семейная программа. По сути, мы учим семьи интересно проводить вместе досуг. Здорово, когда приходит целая семья – писать вместе картины, сочинять, вышивать. И мы предлагаем такие разные идеи на фестивале», — рассказала учредитель фестиваля, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

«У меня прекрасные впечатления: программу сделали на фестивале, что надо. Я не раз бывал в Мурманской области и со спектаклями, и со съемками. Сколько я себя помню, мы всегда приезжали наслаждаться белыми ночами, дружили с подводниками. Я снимался в кино здесь в нескольких картинах, в том числе в сериале «Непослушники» Владимира Котта. Снимали осенью и зимой – в Мурманске и Териберке. Это были прекрасные приключения: был ноябрь, уже выпал снег, и мы сняли потрясающие кадры, горы, вечный рельеф и — я катался на лошади без седла», — поделился впечатлениями Гоша Куценко.

В рамках фестиваля открылась фотовыставка «А в доме том…», которая представила макеты старинных домов Мончегорска, где в окнах расположились фотографии жителей. В «Музее под открытым небом» был выстроен мост, башни, замок и дом мечты для всей семьи. Уже по традиции на фестивале прозвучал «Хор на весь двор»: под аккомпанемент профессиональных музыкантов запел весь город, — это объединяло жителей через любимые песни. На фестивале во второй раз случилась детская гаражная распродажа, где юные мончегорцы смогли продать игрушки, книжки и поделки.

Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации Мончегорска.