В Московской губернской библиотеке прошла научно-практическая конференция «Школьные и публичные библиотеки: точки взаимодействия»

В Московской губернской универсальной библиотеке прошла Межведомственная научно-практическая конференция «Школьные и публичные библиотеки: точки взаимодействия». В конференции приняли участие специалисты федеральных, столичных и подмосковных библиотек, представители книжного рынка, эксперты в области образования, развития коммуникаций и работы с детьми.

Собравшиеся отметили, что возрождение потребности у людей в чтении – это задача и общедоступных библиотек, и школьных библиотек, и издательств. Чтение объединяет, это основа национальной культуры.

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