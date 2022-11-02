В Московской губернской библиотеке прошла научно-практическая конференция «Школьные и публичные библиотеки: точки взаимодействия»

0
52

В Московской губернской универсальной библиотеке прошла Межведомственная научно-практическая конференция «Школьные и публичные библиотеки: точки взаимодействия». В конференции приняли участие специалисты федеральных, столичных и подмосковных библиотек, представители книжного рынка, эксперты в области образования, развития коммуникаций и работы с детьми.

Собравшиеся отметили, что возрождение потребности у людей в чтении – это задача и общедоступных библиотек, и школьных библиотек, и издательств. Чтение объединяет, это основа национальной культуры.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяПровинциальные страсти на ТВЦ
Следующая статьяCтартовал набор инновационных стартапов в легкой промышленности Seasons Tech 3.0

Похожие статьиПредоставлено автором