В Московской консерватории состоится финальный концерт к 150-летию Сергея Рахманинова

10 июня в Малом зале состоится заключительный концерт-приношение юбиляру этого года – Сергею Рахманинову. Это станет финальным аккордом масштабной серии концертов, посвящённых 150-летию композитора. Прозвучат все 24 прелюдии в исполнении Арсения Тарасевича-Николаева (соч. 3 №2, соч. 32) и Алексея Кудряшова (соч. 23); цикл «Салонные пьесы» и другие сочинения исполнит Михаил Турпанов.

Арсений Тарасевич-Николаев родился в Москве, в семье потомственных музыкантов. Пресса о пианисте: «Арсений Тарасевич-Николаев… представляет собой совершенно особую музыкальную личность… Его манера игры уже напоминает о грандиозном исполнительском стиле прошлого…» (Bergens Tidende, Норвегия). «Филигранная техника, прозрачность звуковой палитры, умение “петь” на фортепиано, ясность художественных намерений, точное понимание стиля – всё это несомненные плюсы его исполнения…» (журнал «Музыкальная жизнь»).

Алексей Кудряшов окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. Ученик Л.Н. Наумова, А.А. Наседкина, В.В. Горностаевой. Среди его наград – Гран-при XII Международного конкурса имени М. Юдиной в Санкт-Петербурге, специальный приз за лучшее исполнение произведений Дебюсси на X Международном конкурсе им. А. Хачатуряна в Ереване, специальный приз «За лучшее исполнение русской музыки» V Международного конкурса пианистов имени А.Н. Скрябина в Москве.

«Обладая мягким, певучим звуком, Алексей Кудряшов умеет пластично раскрыть форму сочинения, увлечь драматичными кульминациями… Его исполнение гармонично и романтично» – писали о выступлении артиста музыкальные критики.

Михаил Турпанов – молодой педагог ФИСИИ Московской консерватории. Он выступает на лучших концертных площадках: во всех залах Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского, залах Московского международного Дома музыки и Мариинского театра, залах Cortot, Pasteur, Grange dela Maladrerie Saint-Lazare, Théâtre du Beauvaisis (Франция). Лауреат международных конкурсов, пианист обладает обширным и разноплановым репертуаром.

Начало в 19:00

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