В Московской консерватории состоялся сольный концерт Дарьи Чудаковой с оркестром «Новая классика»

26 октября в Московской консерватории прошел сольный концерт Дарьи Чудаковой с симфоническим оркестром «Новая классика» (художественный руководитель и дирижер – Андрей Огиевский) – под сводами Малого зала прозвучали всемирно известные произведения российских и зарубежных композиторов.

«Сердце мое, сердце…» – под таким названием прошел сольный концерт Дарьи Чудаковой, студентки Российского института театрального искусства – ГИТИС по направлению «Музыкальный театр», которая уже успела завоевать сердца российской и мировой аудитории чувственным сопрано и яркой сценической харизмой. Концерты Дарьи уже не первый раз проходят при участии Московского камерного оркестра «Новая классика», кредо которого – «исполнять то, что не играют другие», коллектива ведущих музыкантов центральных российских культурных учреждений под руководством Андрея Огиевского.

В программу концерта вошли произведения, известные всему миру, посвященные вечным темам: любовь и препятствия на ее пути, ложь во спасение и неизбежное раскрытие правды, красота природы и преданность родной земле. Некоторые из этих произведений почти хрестоматийны: увертюра и ария Графини из оперы «Свадьба Фигаро», ария Памины из оперы «Волшебная флейта» и ария Эльвиры из оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта, ария Русалки из оперы «Русалка» А. Дворжака, «Salut d’Amour» («Приветствие любви») Э. Элгара, ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь в Египте» Г.Ф. Генделя, ария Эльвиры из оперы «Пуритане» В. Беллини, La spagnola («Гордая прелесть осанки») В. ди Кьяра, интермеццо из оперы «Сельская честь» П. Масканьи, отрывки из «Сильвы» И. Кальмана. Особое место в программе заняли классические произведения российских композиторов: ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» П.И. Чайковского, «Думка Параси» из оперы «Сорочинская ярмарка М.П. Мусоргского, ария Бианки из оперы «Укрощение строптивой» В.Я. Шебалина, ария Дуни из оперы «Морозко» М.И. Красина, «Русская девчонка» Г. Свиридова из цикла на стихи А. Прокопьева.

«Моё сердце трепещет от радости… отсюда и название концерта «Сердце моё, сердце. Выступить на сцене Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского было моей главной мечтой юности. Отдельную благодарность я хочу выразить симфоническому оркестру «Новая классика» под управлением Андрея Огиевского, настоящим профессионалом своего дела. Дирижер обладает невероятным педагогическим мастерством, утонченным вкусом, и владеет стилистическими приемами.

Важную роль в моей музыкальной жизни сыграл педагог, профессор Казанской Государственной Консерватории имени Н.Г. Жиганова — Варшавская Нина Петровна. Именно она в юном возрасте увидела во мне потенциал и открыла мне дорогу в прекрасный мир музыки.

Свой музыкальный опыт я получила благодаря московскому учебному заведению ГИТИС под руководством великого режиссера Федорова Александра Львовича. Здесь я успела опробовать себя в различных музыкальных жанрах и оперных постановках.

Но главные слова благодарности я хочу произнести своей семье. Ведь без их поддержки и внимания я не смогла бы достичь того, что имею в данный момент. Огромное спасибо зрителям за то, что пришли на мой концерт, была очень теплая и доброжелательная публика», — рассказала Дарья Чудакова.