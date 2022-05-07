В Московском государственном институте культуры прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы

Целый цикл мероприятий, посвященных празднованию 77-ой годовщины Дня Победы, состоялся 6 мая в Московском государственном институте культуры.

Праздничные мероприятия открылись возложением цветов к памятнику военным врачам. Памятник установлен перед учебным корпусом института, в котором в годы войны размещался военный госпиталь. В годы войны из учебных корпусов института отправлялись на фронт и военные, прошедшие лечение в госпитале, и выпускники-добровольцы, только что получившие диплом.

«Все мы – потомки победителей в той страшной войне. Память о ней – генетическая часть нашего культурного кода. Быть русским, значит, свято хранить эту память. Война потребовала мобилизации всех сил нации, колоссального эмоционального напряжения. И этот эмоциональный заряд породил потрясающие по силе воздействия произведения искусства, которые составляют сегодня золотой фонд культурного наследия русского народа. И ваша задача знать это наследие и хранить его», — отметил ректор МГИК Арсений Миронов, выступая перед студентами.

Вместе со студентами института в церемонии возложения цветов участвовали представители администрации города, школьники и жители микрорайона Левобережный.

«Студенты Московского государственного института культуры всегда активно участвуют в проектах, направленных на сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В том числе и в проектах по оцифровке писем и фотографий военных лет для виртуального музея «Химки 1941-1945», — подчеркнула заместитель главы городского округа Химки Ирина Теслева.

Студенты факультета искусств представили театрализованную постановку с военной техникой и полевой кухней. Уличная театрализация постепенно переместилась на сцену Учебно-творческого центра института и переросла в концерт. Звучали песни и стихи военных лет, на экране мелькали кадры военной кинохроники. Участники делились друг с другом своими впечатлениями и эмоциями, рассказывали, что лично для них значит День Победы.

«На территории городского округа Химки много мест силы, связанных с Великой Отечественной войной и Московский государственный институт культуры, на территории которого в годы войны располагался госпиталь, – одно из таких мест. Мы рады, что институт организует подобные мероприятия и концертные программы, открытые для всех жителей нашего города», — отметил заместитель председателя совета депутатов городского округа Химки Александр Дряннов.

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