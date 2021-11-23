В Московском Губернском театре прошла церемония закрытия IV Международного Большого Детского фестиваля

22 ноября 2021 года на сцене Московского Губернского театра завершил свою работу IV Международный Большой Детский фестиваль. Лучшим драматическим спектаклем в младшей возрастной категории назвали «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» режиссера Ивана Пачина (Няганский театр юного зрителя), в старшей возрастной категории – «Манюня» режиссера Рузанны Мовсесян (РАМТ).

Как отмечают организаторы фестиваля, главные на этом масштабном празднике – дети, а потому именно ребята из детского жюри выбирали победителей и вручали призы победителям. Открывая церемонию, худрук фестиваля Сергей Безруков по традиции вручил внеконкурсный приз фестиваля – «Легенда театра для детей и юношества». Его обладателем стал художественный руководитель Московского детского театра теней Виктор Платонов.

Всего обладателями призов стали 13 спектаклей, книг и анимационных фильмов. Среди них – лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории «Вафельное сердце» режиссера Анны Викторовой (театр «Кукфо», Санкт-Петербург), лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории – «Полонез Огинского» режиссера Александра Борока (Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского), лучший художественный фильм для детей – «Пальма» режиссера Александра Домогарова (младшего), лучшая книга для детей в младшей возрастной категории – «Лучше лети. Проект 19» Аси Кравченко, лучшая книга для детей в старшей возрастной категории — «Война vs Детство» Кристины Кретовой и Юлии Брыковой.

Предваряя церемонию, художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков отметил:

«Наш фестиваль – это огромная мультижанровая программа, которая включает разные направления искусства: театр, кино, анимация, цирк, детская литература. Наша задача – собрать самое лучшее, интересное, актуальное, что делают взрослые для юной аудитории, и показать это детям. Это труд огромного количества людей, и, безусловно, реализовать такой масштабный проект можно только благодаря мощной поддержке. Мы благодарим Фонд Президентских грантов, Министерство культуры России и Министерство культуры Московской области, которые оказывают поддержку фестивалю все эти годы.

Огромная благодарность и нашему новому партнеру – Группе компаний «РЕГИОН» и лично Сергею Николаевичу Сударикову, – с их помощью стало возможным расширить программу и вручить спецпризы фестиваля. В этом году мы представили рекордное количество участников – в конкурсе приняли участие 85 проектов. Наше детское жюри уже оценило их работы, выбрало победителей. Это ноу-хау нашего фестиваля, именно детское жюри определяет лучших. Я побывал на обсуждении, с чем-то в их выборе согласен, с чем-то – нет, но у нас главное правило: решают дети!».

Большой Детский фестиваль стартовал 1 сентября и проводился в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Основная идея фестиваля – собрать лучшее, что делается для детей и подростков в театре, кино и литературе. В течение двух с половиной месяцев в конкурсной и внеконкурсной программе фестиваля были представлены 93 творческих проекта. События фестиваля проходили на 24 площадках: в Московском Губернском театре, Центре имени Мейерхольда, Театре имени С. Образцова, РАМТе, Большом театре кукол (Санкт-Петербург), кинотеатре «Иллюзион» и многих других.

Международный Большой детский фестиваль проводится с 2018 года. Организаторы фестиваля – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Фестиваль проводится при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Московской области. Официальный партнер фестиваля – Группа компаний «РЕГИОН».

Лауреаты IV Международного Большого Детского фестиваля:

Лучший драматический спектакль в младшей возрастной категории – «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», реж. Иван Пачин, Няганский театр юного зрителя.

Лучший драматический спектакль в старшей возрастной категории – «Манюня», реж. Рузанна Мовсесян, РАМТ.

Лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории – «Вафельное сердце», реж. Анна Викторова, театр «Кукфо».

Лучший спектакль театра кукол для детей в старшей возрастной категории – «Полонез Огинского», реж. Александр Борок, Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского.

Лучший музыкальный спектакль для детей в младшей возрастной категории – «Тео – театральный капитан», реж. Иван Пачин, Московский музыкальный театр для детей и молодежи «Экспромт».

Лучший музыкальный спектакль для детей в старшей возрастной категории – DARK, реж. Екатерина Василева, Лаборатория современной оперы KoOPERAция.

Лучший художественный фильм для детей – «Пальма», реж. Александр Домогаров (младший).

Лучший анимационный фильм для детей – «Курочка-умничка», реж. Дарья Сидловская, ВГИК (Ростов-на-Дону, филиал).

Лучшая книга для детей в младшей возрастной категории – «Лучше лети. Проект 19», Ася Кравченко.

Лучшая книга для детей в старшей возрастной категории – «Война vs Детство», Кристина Кретова и Юлия Брыкова.

Приз от родителей детского жюри фестиваля – DESCONCERTO, JordiPurtíOllé, Orthemis-Nova OrquestraCambraEmpordà (Фигерас, Испания).

Приз от оргкомитета фестиваля – «Мио, мой Мио!», реж. Екатерина Гороховская, Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Габдуллы Кариева.

Приз от художественного руководителя фестиваля – «Русалочка», реж. Борис Константинов, Московский областной государственный театр кукол.

Легенда театра для детей и юношества – Виктор Платонов, заслуженный художник РФ, художественный руководитель Московского детского театра теней.

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