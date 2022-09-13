В Московском Губернском театре стартует 10-й сезон

15 сентября Московский Губернский театр открывает новый, 10-й по счету сезон. Старт сезону даст один из хитов МГТ – спектакль в постановке Сергея Безрукова «Дядя Ваня», в котором занят звездный состав театра: Астров – Антон Хабаров, Елена Андреевна – Карина Андоленко, Войницкий – Сергей Безруков.

Коллектив вышел из отпуска в августе, приступив к прогонам спектаклей и репетициям будущих премьер, и по традиции художественный руководитель театра Сергей Безруков рассказал о планах на предстоящий сезон.

Запланированы четыре премьеры:

20, 21 октября, большая сцена – «Джаз-комедия», режиссер – Алла Решетникова, художник – Андрей Климов, с участием Губернаторского оркестра Московской области;

24, 25 ноября, малая сцена – «Женитьба. Почти по Гоголю», режиссер – Евгений Гомоной. Спектакль по пьесе современного драматурга Андрея Ларионова, написанной по заказу театра для актеров старшего поколения.

23, 24 марта, малая сцена – «Сорок первый» по одноименной повести Бориса Лавренёва, режиссер – Иван Пачин.

13, 14 мая, большая сцена – Лопе де Вега «Собака на сене», режиссер – Александр Коручеков.

В конце сезона Роман Феодори приступит к постановке музыкального спектакля для семейного просмотра «Девочка со спичками» Г.-Х.Андерсена, премьера откроет 11-й сезон.

Также в юбилейном сезоне, помимо премьер, МГТ будет осваивать новые для себя форматы и вернется к тем, что были приостановлены из-за пандемии:

творческие встречи актеров в фойе (раз в 1-2 месяца);

литературные гостиные;

экскурсии по театру для взрослой и детской аудитории.

24 сентября – творческий вечер Веры Шпак и Антона Соколова (фойе).

8 октября, 9 ноября – поэтический вечер «Нить Ариадны. Диалоги во времени» к юбилею Марины Цветаевой (фойе).

В новом сезоне театр продолжит и свою фестивальную деятельность. Большой Детский фестиваль, который проводит Губернский театр совместно с Фондом Сергея Безрукова, в этом году тоже отметит знаковую дату и пройдет в пятый раз – с 29 сентября по 27 ноября.

Откроется фестиваль на сцене Московского Губернского театра показом спектакля «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского ТЮЗа в постановке Романа Феодори.

Программа «ЭХО БДФ» продолжит знакомить регионы с лучшими проектами для детей. В предстоящем сезоне и межсезонье «ЭХО БДФ» посетит 7 регионов: уже с 6 по 11 сентября – поездка в Тверскую область, затем – Озерск, Нижневартовск, Петрозаводск, Махачкала, Севастополь и Петропавловск-Камчатский.

В июне 2023 года театр проведет V Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского».

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