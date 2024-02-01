В Московском театре на Трубной объявили шорт-лист конкурса современной драматургии «Действующие лица»

По решению жюри, заседание которого состоялось 26 января 2024 года в Московском театре на Трубной в составе:
- Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель театра на Трубной, режиссёр театра и кино;
- Марина Багдасарян – шеф-редактор Радио «Культура», заведующая музея-студии Радиотеатра, кандидат педагогических наук, лауреат и дипломант российских и зарубежных конкурсов (радиодрама);
- Михаил Барщевский - полномочный представитель Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, заведующий кафедрой юриспруденции в Университете Правительства Москвы, доктор юридических наук;
- Юрий Бутунин – главный редактор театрального журнала «ДрамТеатр», журналист, режиссер, драматург, член экспертного совета по драматургии СТД РФ, член наблюдательного совета ТРК «Русский мир», лауреат Всероссийской премии «Патриоты России» ;
- Александр Галибин – народный артист РФ, актёр и режиссёр театра и кино;
- Елена Исаева – драматург, сценарист, победитель первого конкурса «Действующие лица»;
- Ада Колганова – заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, директор РГБИ;
- Екатерина Кретова – заслуженный работник культуры РФ, арт-директор конкурса «Действующие лица», театральный и музыкальный критик;
- Ольга Михайлова – драматург, сценарист, поэт;
- Ольга Русанова, музыкальный и культурный обозреватель радио России, лауреат премии Москвы в области журналистики, драматург .
В шорт-лист 2023 года вошли пьесы:
- Тимур Тимеркаев, «Сонная рыба»;
- Александр Тюжин, «Билет до Марса»;
- Анна Гейжан, «Станция Москва»;
- Валерий Туголуков, «Неглинный переулок, дом 15»;
- Александра Фомина, «Позови меня в поход»;
- Елена Трофимчук, «Фотосессия»;
- Денис Орлов, «Йошкаралыш»;
- Олег Маслов, «Барнаульская ночь».
Жюри Российской государственной библиотеки искусств определило своего победителя:
- Михаил Романенко, «Моя бабушка курит трубку».
Дмитрий Астрахан, председатель жюри:
«В этом году на конкурс было прислано около 300 пьес из 20 стран. Конкурс пользуется большим международным авторитетом. Уже сейчас - с 1 января 2024 года - стартовал XXII конкурс «Действующие лица», активно идет прием новых пьес и заявок на пьесы. Напоминаем участникам об этом новом формате наших соревнований: мы ждем от вас не только готовые пьесы, но и заявки!
Хочу пожелать авторам: пишите о том, что вас самих искренне волнует и задевает. Сохраняйте контакт с будущими зрителями – ведь именно им вы адресуете свои сочинения. И не бойтесь следовать традиционным драматургическим жанрам, разработанным вашими предшественниками. При всех новациях, поисках и экспериментах формы и принципы, которые были найдены классиками, работали, работают и будут работать, находя отклик у самой широкой публики.
Как всегда, авторы абсолютно свободны в выборе тем и сюжетов. Но в этом году мы выделяем отдельную номинацию XXII конкурса: «Моя страна». Тема, казалось бы, – широкая, однако совершенно очевидна ее патриотическая направленность, которая всегда была свойственна русской драматургии, а в современных исторических условиях приобретает особую важность. Ждем ваших заявок и пьес!
От имени всех членов жюри я поздравляю победителей!».
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