В «Москвариуме» на ВДНХ открылась новая тематическая зона с медузами

В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» открылось новое футуристичное пространство, где обитают различные виды медуз. Первыми посетители увидят ушастых аурелий, позже экспозицию пополнят гребневики, морские крапивы и корнероты. Все они различаются по размерам, форме и окраске.

«Москвариум» — центр океанографии и морской биологии, один из крупнейших океанариумов Европы. Здесь представлено более 12 000 обитателей, среди которых есть и одни из самых древних и необычных жителей Мирового океана — медузы. Они всегда вызывали повышенный интерес среди посетителей. Это стало стимулом открыть отдельное пространство, посвященное различным видам этих загадочных существ. Зона станет атмосферной локацией для красочных фотографий и наблюдения за удивительными обитателями Мирового океана.