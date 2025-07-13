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ДомойМоскваВ «Москвариуме» открылась выставка уникальных подводных фотографий Александра Семенова

В «Москвариуме» открылась выставка уникальных подводных фотографий Александра Семенова

editor
By editor
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обитали океана
Фото © Александр Семенов

В Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» открылась фотовыставка известного морского биолога и подводного фотографа Александра Семенова, приуроченная ко Дню фотографа 12 июля.

Океан, занимающий более 70% поверхности планеты, остаётся одним из самых неизученных мест на Земле, где ежегодно открываются сотни и тысячи новых видов. На сегодняшний день ученым известно всего 15-20% от общего биоразнообразия Мирового океана.

На снимках запечатлены удивительные обитатели морских глубин: загадочные медузы, напоминающие инопланетные формы жизни, разноцветные кораллы и моллюски, морские козочки и другие необычные морские организмы. Каждая фотография – это не только красивый кадр, но и ценный исследовательский материал, позволяющий лучше понять жизнь подводного мира.

«Карьера морского биолога – это увлекательное путешествие и бесконечное приключение длиною в жизнь, полное удивительных мест, открытий и встреч. В 21 веке все еще можно быть настоящим авантюристом и первооткрывателем.Современные камеры и технологии, включая глубоководных роботов и надежное дайв-оборудование, открывают новые возможности для исследований и съемок в океане, о которых можно было только мечтать еще 20 лет назад», — поделился Александр Семенов.

Уникальность этих кадров заключается в том, что они сделаны в естественной среде обитания животных. Благодаря специальной съемке удалось запечатлеть морских обитателей, чья жизнь возможна только в глубинах океана.

«Эта выставка – возможность показать посетителям “Москвариума” подводный мир таким, каким его видят ученые – полным удивительных открытий. Мы активно сотрудничаем с исследователями и создаем площадку для диалога между наукой и широкой аудиторией. Эта выставка – важный шаг в развитии такого партнерства. Наша цель – показывать красоту и хрупкость подводного мира, вдохновить людей на осознанное отношение к природе», — рассказала директор по маркетингу «Москвариума» Татьяна Голубина.

Александр Семенов – начальник научной водолазной службы Беломорской биостанции МГУ, директор строящейся на Сахалине биостанции «Анива», автор книг и фильмов о подводном мире, активный популяризатор науки, исследователь National Geographic.

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