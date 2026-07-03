В «Москвариуме» появились светящиеся рыбы

«Москвариум» на ВДНХ представил новых обитателей — флуоресцентных тернеций, известных во всем мире как глофиш (англ. GloFish). Их яркая окраска проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, заимствованному у кораллов и медуз, а под ультрафиолетом тернеции начинают излучать яркое сияние.

История этих рыб началась более четверти века назад. В 1999 году сингапурские ученые вывели данио-рерио, пытаясь создать вид, который менял бы цвет при загрязнении воды. Позже технологию применили к другим видам, включая тернеций. Так наука подарила аквариумистам экзотических питомцев, а посетителям океанариумов — возможность увидеть разноцветное свечение водных обитателей.

В природе тернеции обитают в реках Южной Америки, и их дикие сородичи выглядят скромно. Аквариумные формы, напротив, поражают яркостью. В «Москвариуме» представлены рыбы четырех цветов: розового, оранжевого, желтого и зеленого. При этом поведение тернеций остается естественным: они держатся стайкой, любопытны, неагрессивны и никак не реагируют на собственное свечение. Миролюбивый характер позволяет рыбкам уживаться с безобидными соседями, но с хищниками они несовместимы.

В «Москвариуме» для тернеций созданы все условия: аквариум объемом 60 литров, температура воды 22–26 ℃, правильное питание — при таком уходе рыбки смогут прожить до 6–7 лет и вырасти до 5 см.

Познакомиться с неоновыми обитателями можно уже сейчас в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ.