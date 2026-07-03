ДомойМоскваВ «Москвариуме» появились светящиеся рыбы
Москва

В «Москвариуме» появились светящиеся рыбы

By: editor

Date:

Фото: пресс-служба ВДНХ

Похожие публикации

Мир кино

В сети состоялась премьера сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батыревым

Онлайн-кинотеатр Иви эксклюзивно представил первые эпизоды медицинской мелодрамы «Анатомия...
Москва

В Музее военной формы состоялся концерт ансамбля солистов «Чистая классика»

В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялся концерт...
Москва

В «Москвариуме» появились светящиеся рыбы

«Москвариум» на ВДНХ представил новых обитателей — флуоресцентных тернеций,...
Мир музыки

Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили короткометражку и новый трек «Оскар»

Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» представили короткометражку «Оскар» -...
Регионы России

Третий полуфинал конкурса наставников «Быть, а не казаться» завершился во Владивостоке

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) прошёл...

«Москвариум» на ВДНХ представил новых обитателей — флуоресцентных тернеций, известных во всем мире как глофиш (англ. GloFish). Их яркая окраска проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, заимствованному у кораллов и медуз, а под ультрафиолетом тернеции начинают излучать яркое сияние.

История этих рыб началась более четверти века назад. В 1999 году сингапурские ученые вывели данио-рерио, пытаясь создать вид, который менял бы цвет при загрязнении воды. Позже технологию применили к другим видам, включая тернеций. Так наука подарила аквариумистам экзотических питомцев, а посетителям океанариумов — возможность увидеть разноцветное свечение водных обитателей.

В природе тернеции обитают в реках Южной Америки, и их дикие сородичи выглядят скромно. Аквариумные формы, напротив, поражают яркостью. В «Москвариуме» представлены рыбы четырех цветов: розового, оранжевого, желтого и зеленого. При этом поведение тернеций остается естественным: они держатся стайкой, любопытны, неагрессивны и никак не реагируют на собственное свечение. Миролюбивый характер позволяет рыбкам уживаться с безобидными соседями, но с хищниками они несовместимы.

В «Москвариуме» для тернеций созданы все условия: аквариум объемом 60 литров, температура воды 22–26 ℃, правильное питание — при таком уходе рыбки смогут прожить до 6–7 лет и вырасти до 5 см.

Познакомиться с неоновыми обитателями можно уже сейчас в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ.

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
В музее-заповеднике «Коломенское» представили выставку «Фронтовой репортаж»
Следующая статья
В Музее военной формы состоялся концерт ансамбля солистов «Чистая классика»