В Москве для фешен-предпринимателей проведут обучающий интенсив

Городской проект «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает бесплатную образовательную программу «Достижение целей для предпринимателей фешен-индустрии», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Интенсив рассчитан на пять недель, для участия необходимо зарегистрироваться. Подать заявку можно в течение всего курса.

«На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать. Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы», — сказала Наталья Сергунина.

Занятия начнутся 21 апреля и продлятся до 26 мая. Слушатели курса будут посещать обучающие мероприятия и параллельно работать с экспертами.

«В рамках курса пройдет три встречи и восемь вебинаров. Участники интенсива получат рекомендации от экспертов рынка фешен-индустрии и смогут индивидуально поработать со специалистами отрасли», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

На первой встрече, 21 апреля, расскажут, что сейчас происходит с фешен-рынком в России, рассмотрят риски и возможности в данной сфере. Следующие мероприятия пройдут 26 и 28 апреля и будут посвящены фешен-маркетингу.

На четвертой и пятой встречах участники узнают, как развивать оптовые и розничные продажи. Вебинары по этой теме пройдут 4 и 6 мая.

Встречи 11 и 13 мая будут посвящены продвижению бренда в соцсетях. 17 мая состоится восьмое мероприятие, где участники узнают, что такое гибкое планирование и управление ассортиментом, какие товары считаются ликвидными или наоборот, и по какому принципу выбирать артикулы. 19 мая эксперты расскажут, как работать с маркетплейсами, рассмотрят основные понятия юнит-экономики, а также познакомят с ключевыми успешными стратегиями модных марок. 24 мая участники встретятся с представителем успешного российского бренда.

26 мая состоится финальная встреча. На ней участники проработают в группах свои бизнес-задачи и узнают, чем могут быть полезны друг другу.

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