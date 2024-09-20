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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве на Тверской открыли мемориальную доску Николаю Сличенко

В Москве на Тверской открыли мемориальную доску Николаю Сличенко

editor
By editor
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николай сличенко

Памятный барельеф разместили на фасаде здания по инициативе Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» в год 90-летия легендарного артиста. В доме по адресу Тверская, 19 Николай Сличенко жил с 1970 по 2021 год.

Над образом Николая Сличенко на барельефе работал скульптор Вадим Кириллов, член Союза художников России, обладатель золотой медали Российской академии художеств. Монументальные скульптуры В. Кириллова украшают города России и зарубежных стран, его работы находятся в корпоративных и частных коллекциях России, США и многих стан Европы. Его авторству принадлежат памятники многим историческим личностям. Жанр, в котором работает скульптор, соединяет в себе элементы скульптуры, графики и живописи. Также над проектом работала Галия Ишкильдина — российский архитектор, автор памятной стелы «Город воинской славы» и соавтор мемориала воинам-освободителям в Белгороде.

В «Цыганском театре «Ромэн» Николай Сличенко прошёл путь от артиста вспомогательного состава до художественного руководителя. Окончил высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, получил профессорское звание, снимался в советском кино, выступал на телевидении. Николай Сличенко скончался 2 июля 2021 года и похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой, актрисой Тамиллой Агамировой.

На открытие мемориальной доски на Тверской приглашены представители власти, актёры театра «Ромэн» и его художественный руководитель Николай Сергиенко, дочь — актриса и режиссёр Тамилла Сличенко, архитектор Галия Ишкильдина и скульптор Вадим Кириллов, звёзды советской и российской эстрады Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Владимир Винокур.

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