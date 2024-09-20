В Москве на Тверской открыли мемориальную доску Николаю Сличенко

Памятный барельеф разместили на фасаде здания по инициативе Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» в год 90-летия легендарного артиста. В доме по адресу Тверская, 19 Николай Сличенко жил с 1970 по 2021 год.

Над образом Николая Сличенко на барельефе работал скульптор Вадим Кириллов, член Союза художников России, обладатель золотой медали Российской академии художеств. Монументальные скульптуры В. Кириллова украшают города России и зарубежных стран, его работы находятся в корпоративных и частных коллекциях России, США и многих стан Европы. Его авторству принадлежат памятники многим историческим личностям. Жанр, в котором работает скульптор, соединяет в себе элементы скульптуры, графики и живописи. Также над проектом работала Галия Ишкильдина — российский архитектор, автор памятной стелы «Город воинской славы» и соавтор мемориала воинам-освободителям в Белгороде.

В «Цыганском театре «Ромэн» Николай Сличенко прошёл путь от артиста вспомогательного состава до художественного руководителя. Окончил высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе, получил профессорское звание, снимался в советском кино, выступал на телевидении. Николай Сличенко скончался 2 июля 2021 года и похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой, актрисой Тамиллой Агамировой.

На открытие мемориальной доски на Тверской приглашены представители власти, актёры театра «Ромэн» и его художественный руководитель Николай Сергиенко, дочь — актриса и режиссёр Тамилла Сличенко, архитектор Галия Ишкильдина и скульптор Вадим Кириллов, звёзды советской и российской эстрады Геннадий Хазанов, Лев Лещенко, Владимир Винокур.