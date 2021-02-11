В Москве набирают второй поток в Школу социального волонтёра

С 20 февраля по 23 апреля 2021 года в Российской государственной библиотеке для молодёжи вновь будут обучать навыкам социального волонтёрства – видам добровольческой деятельности, ориентированной на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Программа лекционных и интерактивных занятий составлена специалистами волонтёрского движения More Energy, деятельность которого направлена на социализацию детей из детских домов, приютов и реабилитационных центров.

Приём добровольцев в Школу идёт полным ходом. После получения специальных знаний будущие волонтёры научатся работать в команде, организовывать и проводить аниматорские программы, познакомятся с особенностями коммуникации с людьми, имеющих разные формы инвалидности, а также получат сертификат по окончании обучения. Финальным этапом интенсива станет практика на выездных мероприятиях в детских социальных учреждениях.

Зарегистрироваться может любой желающий старше 12 лет. Подробнее, форма заявления и программа занятий на сайте https://rgub.ru/

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