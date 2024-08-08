В Москве начались съемки фильмов с победителями народного кастинга

В Москве стартовали съемки трех короткометражных фильмов на основе идей, предложенных жителями столицы, с участием самих горожан — непрофессиональных актеров. Первая картина по сценарию Александра Константинова рассказывает о любви в большом городе. Вторая — о том, как найти себя и добиться успеха. Автор идеи — Александра Конева. Третий фильм будет снят по идее Игоря Шереметьева и расскажет о мотивации москвичей заниматься волонтерством, благотворительностью и другими добрыми делами.

Эти киноработы стали победителями кинопроекта «От идеи до премьеры», в котором у каждого москвича была возможность попробовать себя в роли актера или автора сценария и стать участником всего процесса создания кино. Проект реализует «Москино» при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Позади уже два этапа конкурса — «Хочу стать сценаристом» и «Хочу стать актером». На первом этапе около 700 участников представили свои идеи для короткометражных фильмов. Профессиональные сценаристы разработали чек-лист, который помог москвичам сформулировать свои задумки. Их оценивали члены жюри, в состав которого вошли сценаристы, актеры и режиссеры. Среди них — Владимир Хотиненко, Александр Велединский, Михаил Фатахов, Дмитрий Якунин, Иван Поморин и Полина Ольденбург.

Второй этап конкурса в формате народного кастинга проходил в кинотеатрах сети «Москино» («Тула», «Спутник», «Факел») и на Киностудии им. М. Горького. Около 500 москвичей проигрывали эпизоды из любимых фильмов, спектаклей и книг, читали стихи и импровизировали на очных пробах. Их оценивали главный режиссер театра «На Покровке» Михаил Милькис, актер театра и кино, обладатель премии «Золотая Маска» Антон Ескин, режиссер-постановщик Николай Викторов, продюсер, четырежды лауреат премии «Золотой Орел» Мария Ушакова и другие лидеры индустрии.

«Съемки с командой профи» – третий этап проекта. Он будет проходить до 11 августа в атмосферных локациях Москвы – на Патриарших прудах, у дворца спорта «Динамо», на улицах ночной столицы, улице Руставели и Огородном проезде.

О социальной и культурной ценности проекта рассказал режиссер фильма «Побег» Иван Таракан:

«Очень важно дать людям, которые не имеют отношения к кино, возможность соприкоснуться с этим искусством, почувствовать его магию, увидеть, как на экране вдруг оживает то, что они сами придумали, пережили, или стать героями фильма. Многие режиссеры намеренно снимают людей без актерского образования, чтобы показать на экране ту правду, которую могут подарить зрителю только такие неограненные алмазы — непрофессиональные актеры. Кроме того, в российском кинематографе есть примеры того, как люди без профессионального образования благодаря природному таланту смогли найти и раскрыть свой творческий потенциал и завоевать любовь зрителей – например, Алина Алексеева».

По результатам народного кастинга было отобрано 35 актеров. В романтическом фильме снимается Антон Певцов. Он поделился своими впечатлениями от победы в конкурсе и участии в проекте:

«Я врач с многолетним стажем, но у меня давно была мечта стать актером, которая то затихала, то разгоралась с новой силой. Я примчался из другого города, чтобы пройти кастинг. Меня не остановил даже вырванный накануне зуб (смеется). Когда мне позвонили и сообщили о победе, я полчаса буквально прыгал до потолка от счастья. Это большая удача. И уже на самом кастинге я получил массу удовольствия: жюри очень внимательно отнеслось к моему выступлению. Меня не прерывали, не останавливали, позволили доиграть свой эпизод до конца. Потом были очень интересные, забавные задания. А когда, подходя к месту проведения конкурса, я увидел на фасаде здания надпись “Киностудия им. М. Горького”, внутри поднялись глубокие переживания откуда-то из детства».

Эмоциями от кастинга и съемок поделилась исполнительница роли блогерши в фильме «Путь к себе» Виктория Клейменова:

«На кастинге была очень дружелюбная и приятная атмосфера. Я впервые увидела на таком конкурсе ведущего, и сложилось ощущение, что мы все попали на праздник. Такого никогда не было в моей жизни. Я получила удовольствие. Людям, которые хотят начать актерскую карьеру, но вообще никак не связаны с кино и переживают по этому поводу, очень помогает такая атмосфера. Начинать, правда, страшно: душа лежит к профессии, но ты боишься, что на тебя будут оценивающе смотреть, критиковать, скажут “нет” – это большой стресс. Здесь же, на проекте были созданы все условия, чтобы человек мог максимально раскрыться в поддерживающей обстановке».

Фото – пресс-служба «Москино»