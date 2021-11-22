В Москве начались съёмки первого сезона сериала «Бармент»

Съемки криминального комедийного сериала «Бармент» стартовали в Москве, премьеру первого сезона с интригующим названием можно увидеть в феврале.

В основе сюжета запутанная история оперуполномоченного Алексея (Ефим Петрунин), которому по наследству достаётся бар от отца. Не имеющий опыта в ресторанном бизнесе он решает его продать, в игру вступает бизнесмен Константин Щербаков (Игорь Жижикин). Каждая серия это новое испытание для Алексея, которую мы увидим совсем скоро.

«Мы запустились, это действительно интересный сюжет, потрясающий состав и я рад быть частью команды», — делится Игорь Жижикин.

«Для меня это возможность проявить себя не только как актрисы, но и исполнить трюки в кадре самостоятельно, это действительно интересно, посмотрим, что из этого выйдет, именно в эту секунду я безумно рада быть здесь. И мы сделаем проект не хуже, а может даже лучше, чем «Полицейский с Рублевки», — комментирует Кристина Юдичева.

«Для меня это безумный опыт, это новое веянье в карьере, я добился успехов в блогерстве и собрал аудиторию в 3М человек в ТикТок, а сейчас работа с такими мастодонтами кино, как: Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Юрий Грубник — это возможность и шанс за который я благодарен», — говорит Сон Лео.

«Это история про человека, основанная на событиях, которые могут научить, вдохновить и предостеречь. Наш сериал про жизнь, про любовь, про преодоление трудностей. А еще он «обещает быть» очень смешным. А смех – продлевает жизнь. Так что «БАРМЕНТ», еще и полезен для здоровья!», — рассказывает команда проекта «Бармент».

Съемки продлятся до середины декабря 2021 года. Основные локации Москва и Московская область.

В главных ролях – Ефим Петрунин, Игорь Жижикин, Андрей Борисов, Кристина Юдичева, Михаил Горевой, Сон Лео, Анна Семенович, Антон Ескин, Юрий Грубник, Константин Шелягин, Антон Лапенко, Екатерина Каратаева и др.

Режиссёрами и продюсерами сериала выступили: Галя Шиян, Александр Коваленко, Светлана Кобракова.

Медиа продюсер – Кира Смитт. Кинокомпания – Aspire Production.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.