В Москве обсудили статус музеев в образовательных программах для креативных индустрий

В Москве обсудили статус музеев и художественных вузов для перспектив развития креативных индустрий. Экспертная дискуссия, посвященная переосмыслению роли художественных институций в современном творческом образовании, прошла в рамках церемонии открытия фестиваля выставок творческих вузов «Студенческие сезоны» во Всероссийском музее декоративного искусства.

Участниками круглого стола под модерацией Алины Сапрыкиной, автора идеи и куратора фестиваля «Студенческие сезоны», главного куратора Всероссийского музея декоративного искусства, стали ведущие представители профессионального сообщества в сфере образования в креативных индустриях, а также приглашенные эксперты:

Арсений Мещеряков, руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ;

Михаил Левин, директор Московской школы современного искусства;

Алексей Егоров, ректор Московского художественно-промышленного института;

Пьер-Кристиан Броше, куратор направления «Современное искусство» и руководитель юнита «Арт-Вышка» в Школе дизайна НИУ ВШЭ;

Наталья Семенихина, digital-директор агентства Pro-Vision Communications, коммуникационного партнера фестиваля «Студенческие сезоны».

«Какие шаги необходимо предпринять, чтобы «встроить» музеи в актуальный учебный план?», «Как начинающие авторы взаимодействуют с пространством и коллекцией, архивами и наследием?»; «Каким образом студенты обращаются и интерпретируют ключевые темы музеев, в частности, декоративное искусство и дизайн?» – в центре внимания участников круглого стола были сосредоточены практические вопросы взаимодействия музеев и высших учебных заведений, реализующих образовательные программы для креативных индустрий. Эксперты сошлись во мнении, что актуализация роли музеев в современном образовательном процессе – это системный процесс, в который необходимо интегрировать все заинтересованные стороны: институции, вузы и студентов.

Именно этой цели подчинен фестиваль «Студенческие сезоны» – экспериментальный фиджитал-проект на стыке art и education, в рамках которого на протяжении трех летних месяцев откроются 8 выставок студенческих работ в сфере дизайна, декоративного, традиционного и современного искусства. Все они проходят под единым кураторским надзором и интерпретируют общую тему – связь традиций и современности. При этом каждая университетская экспозиция выстроена в соответствии с локальной концепцией, которую определяют сами студенты.

«Музеи сегодня – это не только площадки для демонстрации выставочных проектов, но и возможность пообщаться с научными сотрудниками, а в контексте Всероссийского музея декоративного искусства – еще и запустить процесс совместного исследования национального культурного кода через искусство. Это свобода возможностей, которая пока еще не ограничена никакими рамками. И главный вывод, который мы сделали сегодня, я бы сформулировала так: пока вопросов остается больше, чем ответов, фестиваль должен развиваться – привлекать новых участников, выходить за пределы столиц и в дальнейшем масштабироваться на всю Россию», – резюмирует Алина Сапрыкина.

Фестиваль выставок творческих вузов «Студенческие сезоны» продлится во Всероссийском музее декоративного искусства до конца лета. Программа представлена сайте проекта.

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