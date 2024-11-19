В Москве «отгремел» сольный концерт Маши Шейх

14 ноября на сцене «1930 MOSCOW» отгремел сольный концерт Маши Шейх. Этот вечер был наполнен яркими эмоциями, весь концерт в зале ощущалась атмосфера уютной связи между артистом и слушателями!

Перед концертом Маша волновалась, как все пройдет, но точно была уверена — что этот день будет ярким и незабываемым. Чувственность, особенная манера исполнения собственных песен, независимость и искренняя любовь к зрителю уже завоевали сердца всех фанатов Марии Шейх.

Поклонники провели необычный флешмоб: в самом начале зрители получили розу и записку с пожеланиями Маше. После первого куплета песни «Рядом с тобой» зрители подняли все цветы вверх и передали их к центру, где образовался огромный букет.

Треки Маши Шейх – это микс драйва и лирики, которые цепляют до глубины души! Артисты, выходившие петь дуэтом с Машей, искренне благодарили ее со сцены за творчество, поддержку и любовь к ним, артистам и своему слушателю. Чуткость, внимательность, вера в прекрасное и открытость Маши помогают песням так отзываться в сердцах аудитории.

Множество дуэтов прозвучали со сцены, что еще раз говорит о дружбе и искренности Маши Шейх: Лариса Долина приехала поддержать артистку и спела дуэтом с Машей совместный трек «Ресторан». Также в «1930 MOSCOW» прозвучали и полюбившиеся всем треки «Тихая гавань», «Половина сердца» с Евой Власовой (продюсерский проект Маши Шейх). Помимо этих песен, были исполнены и любимые треки фанатов с Линочкой Ли «Ноу драма», Ольгой Задонской «Ромашковые слезы», «Два берега», Chagunava «Проснись» и Сергеем Павловским «Лети» (они ни разу не пели этот дуэт вместе на сцене, поэтому можно сказать, что состоялась премьера трека!).

И, конечно же, вчера не обошлось и без хитов, которые были представлены в новой интерпретации: «Босая», «Мама, я танцую 2.0», «Бессмысленно», «Рядом с тобой», «Худи». Зал пел вместе с Машей! Многие гости вручили подарки Маше и приглашенным гостям.

Поздравить Машу с концертом пришли друзья и коллеги: Лариса Долина, Виктория Шелягова, Светлана Кузнецова, Зоя Бербер, Ева Власова, Татарка FM, Дарья Громова, Ксения Чагунава, Сергей Павловский и др.