В Москве открылась фотовыставка «Москва – алюминиевая»

Посетители парка «Перовский» Восточного административного округа Москвы на протяжении месяца смогут узнать об алюминиевых решениях, ставших символом современного облика столицы. Экспозиция, проходящая при поддержке МОСГОРПАРКА и Алюминиевой Ассоциации, приурочена к 90-летию алюминиевой отрасли страны – 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом комбинате была произведена первая промышленная партия алюминия. За это время алюминий стал одним из самых востребованных конструкционных материалов, без которого невозможно представить современную промышленность. Ежедневно свой вклад в развитие отрасли вносят сотни тысяч специалистов во всех регионах России.

Выбор площадки не случаен – именно в данном округе Москвы расположен один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции из алюминия – ГК «Москабельмет». Продукция предприятия, основанного при императоре Николае II, применяется в энергетике и общественном транспорте (метро, автобусах, трамваях), на объектах инфраструктуры и промышленных предприятиях, а также при строительстве современных жилых домов.

На дороге не валяется

Первые вагоны трамвая модели «Витязь-М» с алюминиевым интерьером появились в Москве сравнительно недавно – в 2017 году. Сегодня же на обновленных маршрутах города курсируют уже более 300 подобных моделей. Производитель трамвая, «ПК «Транспортные системы», завершает разработку новой модели: успешно зарекомендовавший себя алюминиевый интерьер трамвая от «Красноярских машиностроительных компонентов» будет дополнен полностью алюминиевым кузовом.

Важным событием для города стала реализация проекта Большой кольцевой линии метро, протяженность которого составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо. Для сравнения, текущий рекорд принадлежит Второй кольцевой линии метро Пекина – 57 км. Алюминий используется в отделке большинства современных станций – например, на «Нижегородской», «Лефортово», «Мичуринский проспект», «Авиамоторная» и др.

Неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры города стала и маршрутная линия железнодорожного пассажирского транспорта (МЦК). Ежедневно по МЦК курсирует более 200 электропоездов «Ласточка» из цельносварных алюминиевых кузовов. Используется металл и в конструкциях интерьера, например, багажных полках, изготовленных красноярским заводом «СЕГАЛ».

О необходимости увеличения доли электрического транспорта в Москве неоднократно заявлял заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он отмечал, что 90% всех вредных выбросов в Москве – это именно автомобильный транспорт. Свойства алюминия, прежде всего его легкость, делают металл незаменимым в конструкции экологически чистых электромобилей (кузова, компоненты, проводка), а также при создании корпусов электрозаправочных станций. Широкому же внедрению электротранспорта способствуют развитие инфраструктуры электрозаправок в Москве и льготы для владельцев электромобилей, например, бесплатная городская парковка.

В Москве уже построилось

Пластичный, но прочный алюминий открывает перед архитекторами новые возможности и помогает в создании ярких и уникальных объектов. К таким, безусловно, можно отнести уникальный пешеходный мост, соединяющий старую и новую территории Московского зоопарка. По форме он напоминает закручивающуюся морскую волну, эффект которой создают конструкции из алюминиевых сплавов. Примечательно, что монтаж моста, проходивший в историческом центре Москвы, прошел практически незаметно для автомобилистов и пешеходов – конструкции были собраны при помощи одного подъемного крана в ночное время.

Еще одним знаковым объектом для города стало появление в 2019 году Дворца художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Алюминиевый фасад и анодированные элементы в виде гимнастической ленты придают Дворцу легкость, воздушность и изящество. Участие в строительстве сооружения, отмеченного Гран-при конкурса AlumForum «Алюминий в архитектуре», принимала компания из Московской области «ИПЛАНА».

Продолжая тему спортивных объектов, нельзя не упомянуть алюминиевые светопрозрачные конструкции для строительства спортивных сооружений. Благодаря масштабному строительству современных стадионов и реконструкции «Лужников» Россия смогла достойно провести первый в истории Восточной Европы Чемпионат мира по футболу в 2018 году. Пять матчей турнира принял стадион «Спартак», фасадные конструкции для которого разрабатывались «Несущими системами» из Новосибирска и «Реалитом» из Обнинска Калужской области. Примечательно, что «Спартак», один из самых популярных клубов страны, ждал собственного стадиона почти 80 лет.

Удобство и комфорт обеспечили алюминиевые конструкции и главному символу отечественного телевидения – Останкинской башне. До недавнего времени путь к телебашне, одному из главных туристических объектов города, проходил под незамысловатым навесом. Теперь вместо него в Останкине возвели крытую пешеходную галерею из светопрозрачных алюминиевых конструкций.

Применение «крылатого» металла, как когда-то прозвали алюминий за его незаменимость в авиастроении и космонавтике, сегодня распространяется и на смежные сферы. Так, к решениям для самолетостроения добавились продукты для строительства аэродромной инфраструктуры, взлетно-посадочных полос, сборных покрытий из алюминиевых плит. Защищает металл и от непогоды – при модернизации аэропорта «Домодедово» из самарской алюминиевой ленты сделали кровлю навесных платформ для аэроэкспресса.

Научный передел

Огромную роль в интеграции алюминия во все сферы жизни играют научные учреждения, разрабатывающие новые сплавы, а значит, улучшающие прочностные и эксплуатационные свойства металла. Среди них современный отечественный научный центр ИЛМиТ, занимающийся проведением комплексных исследований и разработок в области материалов и продуктов на основе алюминия для авиакосмической техники, судостроения, строительства и других областей промышленности, включая проектирование изделий для технологий 3D-печати. При помощи 3D-печати из алюминиевых порошков с высокой точностью изготавливаются детали протезов верхних конечностей, параметры которых моделируются под конкретного человека.

Уделяют внимание алюминию и в МГТУ им. Н.Э. Баумана, где под руководством профессора Дмитрия Онищенко студенческая команда программы «Формула студент» разрабатывает яркие и уникальные автомобили – родстер «Крым» и внедорожник «Стрела».

Алюминиевый купол установлен над одним из старейших научно-технических музеев мира – Политехническим музеем, расположенном на Новой площади (Лубянка) в Москве. Применение алюминиевых конструкций позволило создать не только красивое, но и практичное решение. К светопрозрачным сводам музея можно подвесить макеты спутников или самолетов в натуральную величину, а через стеклопакеты кровли на экспонаты будет падать естественный свет.

Искусство перевоплощения

Возможность окраски алюминия в любой цвет или придания ему текстуры «под мрамор» или «дерево» ценят не только архитекторы и дизайнеры. Алюминий активно используют в своих работах художники. Так, американский мастер Ной Делледа придает алюминиевым банкам необычные формы. Грек Никос Флорос представлял в «Царицыно» портреты императорской семьи, выполненные из нарезки алюминиевой тары. Неподалеку от ГЭС-2 на Болотной набережной расположилась «Большая глина №4» швейцарца Урса Фишера. Техникой плетения из фольги FoilArt обладает Олеся Емельянова, а художница Ольга Давыдова ряд своих картин представляет на алюминиевых панно.

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