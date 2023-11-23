В Москве открылась персональная выставка Оли Махно «Может ещё разок, а?»

Оля Махно. Миша Левин. 2022. Холст, масло

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представил персональную выставку Оли Махно «Может ещё разок, а?». Это третья выставка из серии персональных презентаций резидентов программы «Фабричные мастерские».

Экспозиционно выставка «Может ещё разок, а?» образует трёхчастную структуру: это две масштабные инсталляции и серия керамических работ. Проект обращается к вопросу внутреннего и внешнего дома, физического тела и памяти, как дома непостоянного, имеющего склонность к самовольному перестраиванию и изменению. В своей художественной практике Оля Махно часто говорит о возможности многократного изматывающего переживания и проживания одних и тех же событий в собственном физическом пространстве — теле.

«Часто мы стигматизируем собственный опыт, порождая зацикленное блуждание в пространстве, искаженном маленькими тайнами до неузнаваемости», — говорит художница Оля Махно. – «И, может, нам стоит прожить всё ещё и ещё раз, раз мы не научились говорить вслух о том, что нас так тревожит?».

В масштабной инсталляции «Я больше не боюсь твоих призраков» зритель попадает в некое пространство раны-квартиры, в лабиринте которой скрыты уязвимые «секреты» автора. В минималистичной инсталляции «Может еще разок?» проёмы дверей собираются в каркас позвоночника: это словно туннель или портал. Завершает трилогию проект из керамики «Тихий час». Экспозиция располагается в изначально не-выставочном пространстве — в «Цехе Отделки» Центра творческих индустрий «Фабрика», так как автору было важно размещение проекта непосредственно в открытом пространстве, которое предоставляет возможность сокращения дистанции между зрителем и объектами. С инсталляциями можно взаимодействовать, исследуя объекты и, таким образом, вступая в диалог с автором.

Оля Махно родилась в 1987 году. Выпускница программ «Современное искусство» и «Иллюстрация». Работала над темой трансмедийного перевода в диссертационном исследовании и ряде научных статей. Постоянный автор литературных журналов, преподаватель в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова и Universal University. Училась живописи, перформансу, видеоарту у разных мастеров. В своей практике Оля использует гибриды медиумов, чтобы создать максимально объемное высказывание. Персональные выставки: «Первая отрицательная», галерея «Соль», «Серенький волчок», галерея «Ростокино». Избранные коллективные выставки: «Один-один», галерея «На Песчаной», Москва, «Выпуск-2022. Медиацентр», парк «Зарядье», Москва, «Сохранить как..», Музей истории ГУЛАГа, Москва, I Карельская биеннале изобразительного искусства, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Петрозаводск, «Пока взрослые разговаривают» (выставка в двух частях), ЦСИ Винзавод, Москва. Участвовала в резиденции: Montemero Art Residency, Испания, 2022