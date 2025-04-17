В Москве открылась всероссийская выставка современного искусства «Шум через призму тишины»

В арт-пространстве «Эрьзя Центр» открылась Всероссийская выставка современного искусства. Экспозиция под названием «Шум через призму тишины» собрала около 100 работ со всей России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Донецка, Севастополя, Тюмени, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Воронежа, Краснодара, Сочи, Новороссийска, Иркутска, Перми, Ярославля. Произведения представят более 50-ти художников в разных техниках.

Парадоксальное название автором и куратором выставки Екатериной Самитиной выбрано неслучайно. «Выставочное пространство организовано таким образом, что отражает концепцию визуального шума с одной стороны, и вызывает у зрителя ощущение внутренней тишины — с другой. Экспозиция состоит из противоположных серий работ. Это произведения с преобладанием монохромных приемов и картины с яркими цветами, выполненные в динамичной технике», — подчеркивает Самитина.

На выставке можно будет увидеть работы живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, выполненные как в классической, так и в абстрактной манере. Среди них натюрморты, портреты, композиционно-сюжетные произведения, тематические декоративные зеркала, пейзажи, инсталляции и многое другое.