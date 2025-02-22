В Москве открылась выставка моды CPM

В МВЦ «Крокус Экспо» торжественно стартовала 43-я выставка CPM – Collection Première Moscow, крупнейшее индустриальное событие моды России и Центральной Азии.

С приветственными словами на церемонии открытия выступили: известный российский актер Павел Деревянко, генеральный директор компании-организатора выставки «Экспо Фьюжн» Александр Шайников и вице-президент стамбульской ассоциации экспортеров одежды iHKiB Мустафа Пашахан.

В пространстве третьего павильона комплекса «Крокус Экспо» представлено более 900 брендов женской, мужской и детской одежды, нижнего белья и аксессуаров из 28 стран, а также торговое оборудование и широкий спектр сервисов для ритейла. Вместе с выставкой начал работу четырехдневный Бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum, в котором принимают участие 150 топ-спикеров индустрии моды, среди которых основатель и президент Дома моды Henderson Рубен Арутюнян, вице-президент Inventive Retail Group Мария Голенкова, а также первые лица РБК, Fashion Consulting Group, Caterina Group, Sollery Fashion, брендов Alexander Bogdanov, Emka, First in space и многие другие.

Важной частью экспозиции по традиции стал выставочный проект dreams by CPM, представляющий все направления lingerie бизнеса – нижнее белье, одежду для дома и фитнеса, пляжную моду и fashion-эротику, в рамках которого байеры могут ознакомиться с новинками от 76 брендов из 11 стран.

21 февраля выставка завершилась открытым интервью CPM Talks с Анастасией Полетаевой, автором YouTube-канала БЕЗФИЛЬТРОВ с дизайнером Игорем Чапуриным, которое прошло на главной сцене Бизнес-форума в зале 14 Традиционно выставку CPM посещает большое количество медийных персон: актеры, телеведущие, музыканты, журналисты и инфлюенсеры, которые с интересом знакомятся с тенденциями будущего сезона. Некоторые из них с удовольствием делились своими впечатлениями, отмечая масштаб и значимость выставки:

Павел Деревянко

«У вас, наверное, возник вопрос: что я тут делаю и какое отношение имею к данной индустрии? Моя любимая и талантливая Зоя Фуць развивает свой бренд и очень скоро мы вам представим необычную коллекцию. Ну и конечно, чрезвычайно приятно и отрадно видеть, что так много вещей молодых российских дизайнеров появляются на полках в магазинах не только России и Азии, но и во всем мире. И сегодня, многие из них представлены на крупнейшей выставке СРМ Moscow. Я желаю всем дизайнерам как можно продуктивнее и с максимальной пользой провести эти четыре дня и получить удовольствие от всего, что здесь происходит».

Алена Хмельницкая

«Я впервые на этой выставке, масштаб действительно впечатляет. К сожалению, у меня было не так много времени, прошла мельком, но успела заглянуть на стенд верхней одежды VIRA PLOTNIKOVA и была впечатлена ассортиментом. Кстати, присмотрела себе розовую шубку. Буду носить и радоваться».

Олеся Судзиловская

«Мы вместе с выставкой переехали в новое место, чему я безусловна рада. Спасибо огромное организаторам, которые каждый раз приглашают на выставку прикоснуться к прекрасному и познакомиться с новинками в фэшн-индустрии, нижнего белья ювелирных украшений. Мы всегда в тренде и узнаем о новинках самыми первыми».

Ирина Хакамада

«В этом сезоне на выставке я обратила внимание, что представлено много стильных вещей, большинство из которых сделано из экологических материалов, что не может не радовать. Также, впечатлила цветовая гамма. Очень рада, что российские дизайнеры ничего не боятся и идут вперед!

И приятно то, что на выставке я могу подойти к каждому стенду и потрогать вещь, примерить на себе и понять, подходит она мне или нет. Сейчас идет мода на онлайн-магазины — это хорошо, но я за офлайн покупки. Ты приходишь в магазин, визуально осматриваешь одежду, чувствуешь тактильно ее на себе. Это как отдельный ритуал, в котором ты управляешь своими желаниями и руководишь процессом. Ты находишь вещь, она находит тебя. С пустыми руками с выставки CPM я не ушла: присмотрела классную дубленку бренда VIRA PLOTNIKOVA. Очень необычная дизайнерская вещь!»

Никита Тарасов

«В прошлом году у меня не получилось посетить выставку из-за съемок, но в этот раз я заранее запланировал, чтобы приехать и насладиться бесценным общением с профессионалами в индустрии моды. Выставка СРМ — уникальное событие, где собираются производители одежды самого разного уровня и ты можешь, во-первых, отследить актуальные тренды, во-вторых, узнать что-то новое про технологии. И, что для меня ценно, я могу узнать тайны и фидбеки производства и, возможно, когда научусь отличать двустрочку от четырехстрочки, тоже буду производить модную одежду (улыбается) и представлять ее на этой прекрасной выставке».

Глафира Тарханова

«В этом году я вновь посетила выставку СРМ, где каждый раз знакомишься с новыми брендами и поддерживаешь тех, которых уже знаешь. В этот раз меня вдохновил дизайнерский бренд из Омска ALEXANDER BOGDANOV. Понравились качество ткани, пошив. А главная уникальность бренда в том, что сам дизайнер создаёт рисунки, которые становятся принтами, делая одежду неповторимой. И никогда, и нигде в мире подобный принт не встретится.

Очень красивая летняя коллекция! Я себе присмотрела несколько образов и вдохновилась — знаете, как картинами в музее. Такая эмоциональная одежда, безусловно, вдохновляет женщин.

Как всегда, выставка поражает своим разнообразием. Спасибо большое всем участникам за их труд и креатив!»

Светлана Мастеркова

«Я периодически наблюдаю за тенденциями в моде. И по возможности, стараюсь посещать выставку СРМ. В этом году отметила для себя бренд LevelPro. У них большой ассортимент: это и головные уборы на все сезоны и одежда для пляжного отдыха и комфортные костюмы для дома.

И, в целом, приятно наблюдать, как развиваются российские бренды на рынке, не уступая место устоявшимся мировым брендам».

Маргарита Митрофанова

«Я потрясена глобальностью, масштабом выставки. Здесь три огромных зала. И, конечно, импортозамещение на лицо. И много других стран представлено. Приятно видеть старых друзей — бренды, которых я знаю и люблю много лет. И в целом, я очень рада, что наблюдаю за талантливыми дизайнерами и марками, которые совершенствуются и развиваются. Конечно, сейчас мир шоппинга переходит больше на онлайн продажи. Я этого не замечала, так как я человек старой закалки, но моя дочь мне рассказала, что офлайн продажи стали менее востребованы. Мне лично интересно гулять по торговым центрам и рассматривать и трогать каждую вещь прежде, чем купить. Сегодня я получила удовольствие, пройдясь по брендам и увидев сколько новых и интересных вариантов появилось на рынке. И искренне надеюсь, что все будут жить в мире, в любви, и мы будем все дружить!»

Анна Пескова

«Для меня очень важно лично увидеть и оценить качество вещей, поэтому я всегда стараюсь посещать выставки и презентации. Только так можно получить точное и предметное впечатление о продуктах. На выставках я частый гость, ведь именно здесь начинается новый виток моды, появляются новые коллекции и тренды. Мы можем заранее узнать, какие цвета и стили будут актуальны в следующем году, и подготовиться к ним. Сегодня я прошлась по залам и отметила для себя несколько брендов, среди которых фаворитом стал MONONAME. Влюбилась в них моментально. Качество вещей на высшем уровне. Большой выбор трикотажных и шерстяных вещей. Лекало сидит идеально, тактильно очень приятно. И цветовая палитра позволяет подобрать себе по вкусу. Не удержалась и приобрела для себя уже несколько костюмов».

Светлана Степанковская

«Я считаю, что офлайн-магазины и подобные выставки, как СРМ обязаны существовать, потому что это безумно удобно, интересно. Как понять материал, хорошо ли сидит на тебе эта одежда, тенденции в моде, новые коллекции. Ну и как без прогулки по магазинам, примерки многочисленных нарядов — это особенный ритуал для каждой женщины. Потому что мы все-таки женщины, которые это делаем в первую очередь для себя. И для окружающих».

Женя Малахова

«Каждый год посещаю выставку СРМ и радуюсь тому, как развивается российский рынок. Безусловно, представлены бренды из других стран, и мы друг с другом делимся ценным опытом.

В этом году новая локация — удобная, свободная дает возможность большему количеству желающих посетить выставку и познакомиться с новыми партнерами. Я отметила для себя несколько интересных брендов и уникальные украшения ручной работы By_Chubaruk. Так что с удовольствием прихожу сюда каждый сезон и всегда открываю для себя что-то новое и интересное».

Эвелина Бледанс

«В целом, хочу сказать, что приятно наблюдать за российскими брендами и их развитием на рынке. Мы идем вперед, не оборачиваясь и сегодняшняя выставка СРМ тому подтверждение. Рада, что являюсь частью этого события.

Кстати, некоторое время назад, мы с Кирой, бренд Nanoasia, выпустили совместную линейку Eva. Кто не пробовал, очень рекомендую. Nanoasia — это отдельная любовь. Много лет пользуюсь продукцией этого бренда и получаю огромное удовольствие. Уникальная косметика, созданная на основе нанотехнологий, творит чудеса».

Фото © пресс-служба CPM