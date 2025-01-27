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В Москве открылась выставка «Прогулки с Данте и Разговоры с Боккаччо»

editor
By editor
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данте и бокаччо
Фото © Л. Семенев. Предоставлено организаторами выставки

На выставке «Прогулки с Данте и Разговоры с Боккаччо», открывшейся в выставочном зале Фонда Андрея Чеглакова, представлены работы итальянского и российского художников — Андреа Пинки и Анатолия Чечика.

Источником вдохновения для Андреа Пинки послужила «Божественная комедия» Данте Алигьери, а для Анатолия Чечика — «Декамерон» Джованни Боккаччо, который был первым биографом Данте и, как считается, назвал его «Комедию» «Божественной». Также частью проекта стала инсталляция Петра Перевезенцева, созданная им 12 лет назад, к 700-летию со дня рождения Боккаччо.

«Эту выставку мы задумали в 2021 году, когда весь мир отмечал 700-летие со дня смерти Данте. Андреа Пинки сделал тогда серию из 18-ти работ по «Божественной комедии». Но, к сожалению, когда выставка уже была практически готова, мы не смогли ее провести, в силу обстоятельств. Проект был отложен на неопределенное время. И это большая удача, что она все-таки состоялась», — сказала на открытии экспозиции ее куратор, президент Фонда Андрея Чеглакова Майя Авеличева.

Выставка открылась благодаря людям, которые задумали этот проект и поддерживали его в течение нескольких лет. Среди них:

  • Ольга Страда, директор Итальянского института культуры 2016-2020 годах;
  • Даниэла Рицци, директор Итальянского института культуры 2020-2024 годах;
  • Анна Рочча-Судакова, координатор, переводчик, автор интервью с Андреа Пинки;
  • Отдельно организаторы благодарят Алексея Подкидышева, архитектора выставки.

Андреа Пинки не оставлял желания показать свои работы по «Божественной комедии» в Москве: «Для меня этот проект очень дорог, потому что я испытываю глубочайшую любовь к русской культуре, к русскому искусству. Я много лет мечтал сделать такое приношение русской культуре… Для меня это важный момент. Россия обогатила меня своей культурой, и я очень хотел отплатить ей взаимностью», — рассказал художник. Андреа родился в городе Фолиньо, где вышло первое печатное издание «Божественной комедии», и в детстве, по его собственному признанию, очень любил рассматривать иллюстрации к бессмертному произведению Данте.

В свою очередь, Анатолий Чечик не переставал трудиться над «Декамероном»: «Я всегда создаю некий воображаемый мир, мои ощущения. Поэтому мои работы — это как бы отражение Боккаччо, отражение «Декамерона». Все это тем более интересно именно в сочетании с тем, что делает Андреа. Многое добавили и работы Петра Перевезенцева. Его образы очень близки по стилистике итальянской живописи эпохи Возрождения».

Специально для проекта Андреа Пинки четыре современных итальянских композитора написали музыку, которая стала своего рода музыкальной инсталляцией и неотъемлемой частью его экспозиции.

Также посетители выставки смогут увидеть подлинные работы Огюста Родена и его ученицы и возлюбленной Камиллы Клодель, из частных собраний. В экспозиции представлен знаменитый «Поцелуй» Родена. Изначально скульптура называлась «Франческа да Римини» и опиралась на сюжет «Божественной комедии» Данте о трагической истории любви Паоло и Франчески. «Вальс» Камиллы Клодель был создан в 1892 году. По стилистике она очень близка к «Вратам Ада» Родена, незавершенной скульптурной группе, частью которой должен был стать «Поцелуй».

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