В Москве открылась выставка работ Евгении Лясниковой

В «Столичной галерее художников» открылась выставка работ молодой художницы Евгении Лясниковой «Искусство в глазах смотрящего». Это поистине уникальное событие в мире искусства, где каждый посетитель сможет ощутить дыхание и многогранность творческой мысли. Здесь гармонично переплетаются классические академические традиции с современным искусством, создавая динамичную и впечатляющую палитру, которая заставляет взглянуть на привычные вещи под новым углом.

В проекте представлено более 20 картин классической живописи в стиле конца XIX – начала XX века, а также серии работ с двойными холстами и новые серии картин – коллажи из искусственного меха.

«Я считаю, если художник много говорит, значит его картинам нечего сказать. Разговор с художником – это диалог зрителя с его картинами, – комментирует Евгения Лясникова. – Приходя на выставку, вы увидите, что у меня все картины совершенно разные, и каждая из них несет свою историю и мысль. Это всё потому, что мне очень многое хочется сказать и дать задуматься зрителю».

Каждое произведение художницы – это уникальный микромир, наполненный эмоциями, цветами и сложными сюжетами, заставляющими зрителей погружаться в бесконечные размышления. Мастер виртуозно владеет инструментами и техниками, что позволяет ей смело исследовать разные стили и направления.

«Можете заметить, что около моих работ гости всегда входят в диалог между собой, споря, что каждый из них чувствует и какие эмоции несет произведение. Именно поэтому я назвала выставку «Искусство в глазах смотрящего», – добавляет Евгения.