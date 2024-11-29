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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Москве открылась выставка работ Евгении Лясниковой

В Москве открылась выставка работ Евгении Лясниковой

editor
By editor
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на выставке евгении лясниковой
Фото © Алена Хмелюк

В «Столичной галерее художников» открылась выставка работ молодой художницы Евгении Лясниковой «Искусство в глазах смотрящего». Это поистине уникальное событие в мире искусства, где каждый посетитель сможет ощутить дыхание и многогранность творческой мысли. Здесь гармонично переплетаются классические академические традиции с современным искусством, создавая динамичную и впечатляющую палитру, которая заставляет взглянуть на привычные вещи под новым углом.

В проекте представлено более 20 картин классической живописи в стиле конца XIX – начала XX века, а также серии работ с двойными холстами и новые серии картин – коллажи из искусственного меха.

«Я считаю, если художник много говорит, значит его картинам нечего сказать. Разговор с художником – это диалог зрителя с его картинами, – комментирует Евгения Лясникова. – Приходя на выставку, вы увидите, что у меня все картины совершенно разные, и каждая из них несет свою историю и мысль. Это всё потому, что мне очень многое хочется сказать и дать задуматься зрителю».
Каждое произведение художницы – это уникальный микромир, наполненный эмоциями, цветами и сложными сюжетами, заставляющими зрителей погружаться в бесконечные размышления. Мастер виртуозно владеет инструментами и техниками, что позволяет ей смело исследовать разные стили и направления.

«Можете заметить, что около моих работ гости всегда входят в диалог между собой, споря, что каждый из них чувствует и какие эмоции несет произведение. Именно поэтому я назвала выставку «Искусство в глазах смотрящего», – добавляет Евгения.

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