В Москве открылись бесплатные мастерские для столичных художников

Первые 40 резидентов уже заехали в творческие мастерские. В течение четырех месяцев художники смогут бесплатно использовать инфраструктуру студий и рабочие материалы, принимать участие в образовательных программах и выставках.

В Москве открылся первый городской творческий центр для столичных художников — «Московские мастерские» — c художественными мастерскими, которые полностью оборудованы всем необходимым для работы резидентов. По словам руководителя Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнары Агамовой, проект стал ответом на запрос индустрии.

«Мы неоднократно получали обращения о нехватке инфраструктуры для художников, и речь не только о выставочных площадках, но о доступных и профессионально оборудованных мастерских и хранилищах, — говорит Гюльнара Агамова. — Мы увидели, что это особенно актуально для молодых художников, которые только начинают свой путь. Отсутствие творческих студий часто становится серьезным препятствием для развития их карьеры, и теперь появилась возможность предоставить начинающим и профессиональным художникам мастерские от города».

По данным АКИ, на первый поток резидентов «Московских мастерских» было подано порядка 200 заявок от столичных художников разных возрастов. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе было творческое портфолио, статус самозанятого, индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющего свою деятельность в столице. Первых резидентов выбирала экспертная комиссия из ведущих специалистов российской арт-индустрии. Учитывая отраслевой интерес к проекту, АКИ будет проводить отбор на новый сезон каждые полгода.

Художники, прошедшие конкурсный отбор, уже заехали в мастерские и осваивают их инфраструктуру. В их распоряжении не только помещения, но и необходимое оборудование — мольберты, гончарные круги, специальные зоны для сушки и грязных работ.

«Для художников-керамистов здесь максимально идеальные условия: все оформлено лаконично, каждый художник может оформить мастерскую под себя, — делится резидент «Московских мастерских» Елена Алексенко. — Оснащение прекрасное: есть печи, вытяжка, пескоуловитель. Поверьте, это важные слова для тех, кто занимается керамикой».

Агентство креативных индустрий также выступит связующим звеном между резидентами «Московских мастерских» и бизнеса. Художники будут получать заявки на оформление городских локаций и создание арт-объектов, запросы от бизнеса, смогут участвовать в кросс-культурных проектах и выставках. Одно из выставочных пространств создано в здании комплекса «Московских мастерских». По замыслу АКИ, главная задача центра «Московские мастерские» — предоставить художникам пространство для творчества, способствовать обмену идеями и опытом и помочь столичной молодежи раскрыть творческий потенциал.

«Я художник уличной волны со стрит-арт бэкграундом. Когда я подавал заявку на этот проект, мне хотелось получить не только мастерскую-студию, где я смогу комфортно работать, но и стать частью качественного нетворкинга, познакомиться с новыми людьми, — рассказывает еще один резидент «Московских мастерских» Никита Ходак. — Сейчас обе цели воплотились благодаря Мастерским. В ходе работы мы с соседями обмениваемся опытом, общаемся. Уже даже намечается коллаборация с одной из художниц-резидентов, хотим сделать стрит-арт. Плюс, мы все делаем большие ставки на грядущую образовательную программу в рамках проекта».

Образовательная программа — это еще одна составляющая «Московских мастерских». Все резиденты получат доступ к образовательному треку АКИ, практико-ориентированной программе «Арт.Практикум». Она дает художникам инструменты и знания, необходимые для успешного продвижения своих работ в России и за рубежом, эффективного взаимодействия с институтами современного искусства, оформления портфолио.

Кроме 35 мастерских в ТЦ «София», художники «Московских мастерских» смогут также воспользоваться творческими студиями в ЖК «Стремянный 2» на Павелецкой от ГК «Самолет». По итогам сезона они представят свои работы, созданные в рамках первого потока проекта, на специально организованной выставке.