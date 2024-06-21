В Москве открылся Центр современного искусства AZ/ART

Выставка «Неочевидные пересечения» в ЦСИ AZ/ART

20 июня 2024 года в Москве в историческом здании XVII века на Маросейке открылась новая культурная институция — Центр современного искусства AZ/ART. Первый проект «Неочевидные пересечения» подготовлен совместно с Фондом композитора Николая Каретникова, кураторами которого выступили основатель Музея AZ и Центра AZ/ART Наталия Опалева, исполнительный директор фонда Антон Каретников и музыковед и куратор концертных программ Сергей Терентьев. В первый месяц работы вход в ЦСИ будет свободным.

Выставка «Неочевидные пересечения» — это субъективный взгляд на возможные точки сближения и сравнительную общность творческих методов, художественных средств, образного ряда, языка и сюжетов произведений советских неофициальных художников и композиторов.

Идея проекта — продемонстрировать объемную панораму интермедиальных пересечений внутри Второго авангарда. Среди представленных на выставке художников — Юрий Злотников, Лев Кропивницкий, Валентина Кропивницкая, Лидия Мастеркова, Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Немухин, Дмитрий Плавинский, Олег Целков, Михаил Чернышов. Список композиторов включает в себя такие имена, как Андрей Волконский, София Губайдулина, Николай Каретников, Галина Уствольская, Сергей Слонимский, Виктор Суслин, Борис Тищенко, Альфред Шнитке и других композиторов-шестидесятников. В течение лета состоится серия из 10 концертов в исполнении музыкантов «Студии новой музыки», которые будут сопровождать временные выставки, сменяющиеся к каждому новому концерту.

Осенью разговор об искусстве и музыке продолжит куратор, искусствовед Александр Дашевский. Он представит проект о взаимодействии современной музыки и современного искусства уже в XXI веке.

К открытию AZ/ART подготовлена кинопрограмма «За кадром.Композиторы-нонконформисты в советском кино: от оттепели до перестройки», которая познакомит зрителей с произведениями композиторов-шестидесятников, работавших в кино. Кинематограф сыграл особую роль в судьбе многих, чья музыка с трудом пробивала себе дорогу к публике. Работа в кино была экспериментальной площадкой для претворения их замыслов и нередко оказывалась единственной возможностью быть исполненными и услышанными. Куратор кинопрограммы — киновед Максим Павлов.

Вокруг центра запущен экскурсионный маршрут «От ВХУТЕМАСа до AZ ARTа», рассказывающий о местах, связанных с историей русского авангарда и неофициального искусства 1960-1970-х.

Посетителей Центра современного искусства также ждет обширная лекционная и публичная программа, в которую войдут концерты, мастер-классы, творческие встречи и мероприятия для детей. Помимо трех выставочных залов, в AZ/ART работает книжный магазин, где в коллаборации с галереей Sample будут представлены объекты предметного дизайна и искусства, а также тиражная графика, отобранная лабораторией экспериментальной печати Пиранези LAB специально для проекта. За архитектуру книжного магазина и наполнение залов отвечает MISH studio (Миша Маслов, Марина Артамонычева). Кроме того, здесь расположилась кофейня Smart Coffee Lab.

«Продолжая линию переклички эпох, в ЦСИ AZ/ART мы будем показывать самые интересные, малоизвестные московской публике работы современных художников и уже ставшие музейным “золотым фондом” произведения художников-шестидесятников из коллекции Музея AZ», – говорит Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART.

Первый выставочный проект центра «Неочевидные пересечения» рассматривает связи между музыкой и визуальным искусством второй половины XX века. В исследовании намечены лишь некоторые отправные точки, которые могут стать ориентирами для дальнейшего погружения в междисциплинарный дискурс советского неофициального искусства.

Пространство ЦСИ во время первой выставки разделено на две части. В одной расположилась основная экспозиция из работ десяти неофициальных художников, демонстрирующая параллели и пересечения с творчеством композиторов-шестидесятников. Во второй части — Музыкальном зале — выставки будут сменяться каждую неделю. Открываясь камерным концертом со специальной программой, они будут представлять творчество одного из десяти заявленных в основной экспозиции художников.

Выставки в Музыкальном зале покажут расширенные экспозиции работ исследуемого художника, сопоставляя их с музыкой композиторов, звучащей в саундтреке каждой сменной выставки. При этом музыка не рассматривается как иллюстрация к картинам — так же как объекты, живопись и графика не рассматриваются в качестве визуализации музыкальных произведений.

В первую неделю работы AZ/ART, в Музыкальном зале работает выставка работ художников-нонконформистов из коллекции Музея AZ, демонстрирующая генетическую связь между Первым и Вторым авангардом. Музыкальная часть проекта будет представлена хрестоматийным произведением Гавриила Попова (1904—1972) — «Септетом» («Камерной симфонией», написанной в 1927 году). Подробная концертная программа и расписание выставок в Музыкальном зале будут объявлены позднее.

Цикл концертов расширяет контекст советской неофициальной музыки: помимо произведений композиторов-шестидесятников, будет звучать музыка Старого и Нового света разных периодов и направлений ХХ века. Программа была сформирована с помощью компаративного метода. Этот подход позволяет путем сравнения визуальных и аудиальных опусов советского неофициального искусства выявить субъективно общее и особенное в развитии языка и творческих стратегий авторов, а также найти причины этих сходств и различий на стыке видов искусств. Куратор концертной программы — Сергей Терентьев.

Накануне открытия в AZ/ART 18 июня состоялось вручение премии Zverev Art Prize. «Взгляд. Интерпретация. Позиция» 18 июня. Премия, цель которой — поддержать в первую очередь молодых журналистов и искусствоведов, была учреждена осенью 2023 года. Экспертным советом было отобрано семь победителей в номинациях: «Книга о советском неофициальном искусстве второй половины ХХ века»; «Книга о современном российском искусстве», «Статья о неофициальном искусстве второй половины ХХ века», «Статья о современном российском искусстве», спецпризы «Дебют», «Смежный жанр», «Выбор Музея AZ», а также была учреждена специальная номинация «In Memoriam» в память об искусствоведах, ушедших из жизни в 2023/2024 году.