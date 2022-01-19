В Москве открылся II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

17 января 2022 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра в Москве торжественно открылся II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова. Мероприятия фестиваля проходят с 17 по 30 января более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья.

Почетными гостями открытия фестиваля стали заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол, спортсменка, член Общественного совета Минобороны России Светлана Хоркина, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), атташе по вопросам обороны посольства Австрии в Москве Томас Ахаммер, представители посольства Северной Кореи Ким Не Зин, Чжон Чехол Ун; музыканты Феликс Царикати, Александр Скляр, Прохор Шаляпин.

В первом отделении концерта открытия фестиваля прозвучала одна из симфоний Сергея Рахманинова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского.

— Я уверен, что Рахманинов был одним из любимейших композиторов Валерия Михайловича, — говорит художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, председатель жюри Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова. — Он был бы рад этому выбору и счастлив, что мы сыграем эту симфонию в его честь.

Во втором отделении концерта прозвучали произведения советских и российских композиторов в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова под управлением заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка из золотого фонда коллектива: «Песня о тачанке», «Смуглянка», «Калинка», «Прощание славянки» и другие. Также были представлены танцевальные номера: «Казачья кавалерийская», «Сорочинская ярмарка» и «Зимушка-зима». Помимо этого, в сопровождении ансамбля в исполнении Кристины Фуш прозвучало ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир», Веры Кононовой — последнее музыкальное произведение Валерия Халилова «Как на поле боя».

Вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова «Александровскую песню» и композицию «Зачарованная даль» исполнила автор музыки — советский и российский композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова. «Халилов — музыкант-личность. Только он был способен объединить исполнителей с такой мощной силой, рассказать музыкой о подвигах нашей армии, о людях, вершивших историю», — отмечала ранее Александра Пахмутова.

Завершился концерт исполнением песни-гимна на музыку Валерия Халилова и слова Александра Савицкого «Навсегда великая страна». Эта песня-гимн будет звучать в финале всех концертов более чем в 40 городах – участниках фестиваля.

По материалам видеозаписи концерта открытия II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова 2022 года планируется подготовка передачи на телеканале «Культура».

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