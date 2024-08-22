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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве открылся III Международный детский культурный форум

editor
By editor
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детский культурный форум в москве

 В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах начал работу III Международный детский культурный форум. В торжественной церемонии открытия приняли участие юные таланты из России, Белоруссии, Индии, Абхазии, Сербии, Египта, Южной Осетии, Туркменистана, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Приднестровья, Сирии, Кубы, Алжира и Китая, представители культурного сообщества – кураторы и спикеры Форума, коллективы-спутники и волонтеры культуры.

Пространство Дворца пионеров стало грандиозной творческой площадкой, где начинающие музыканты, художники, артисты и журналисты смогут проявить свои таланты, пообщаться с известными деятелями культуры и создать собственные проекты. С приветственным словом на церемонии открытия выступила Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«Я желаю всем проявить себя, потому что количество конкурсов, которые здесь будут и количество активностей — уникально, по самым разным направлениям ребята могут проявить свои таланты и поделиться своими идеями. Мне кажется, для них это самое главное, потому что отобраны лучшие, они готовились, и хочется, чтобы через этот конкурс, пройдя его горнило, они действительно выбрали то, ради чего сюда приехали. Благодаря этому, я думаю, мы получим множество талантов по самым разным направлениям культурного развития», – поделилась вице-премьер с журналистами.

Мастер-классы, дискуссии, арт-школы, творческие мастерские, экскурсии и концерты – организаторы подготовили для участников насыщенную программу. Всего в дни работы Форума с 22 по 24 августа запланировано проведение 69 мероприятий с участием 111 спикеров, 47 площадок-партнеров и девяти коллективов-спутников из регионов России.

Кураторы шести тематических направлений форума – выдающиеся деятели российской культуры: «Театральное и цирковое искусство» – художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, «Хореографическое искусство» – заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин, «Литература и журналистика» – директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля Дмитрий Бак, «Музеи  и изобразительное искусство» – генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева, «Кино и анимация» – генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko, президент и идеолог Всероссийского фестиваля детского семейного кино и анимации «Медвежонок» Гавриил Гордеев, «Музыкальное искусство» – глава Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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