В Москве открывается II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

17 января 2022 года в Москве на Исторической сцене Государственного академического Большого театра пройдет открытие II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, который продлится до 30 января. Открытию фестиваля будет предшествовать торжественный молебен перед началом всякого доброго дела в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова при поддержке Фонда президентских грантов, Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России, дирижер, директор Государственного Кремлевского оркестра Управления делами Президента, член Совета Благотворительного фонда Валерия Халилова Андрей Колотушкин.

В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова, выдающегося российского и советского композитора и военного дирижера.

Откроется фестиваль выступлением на Исторической сцене Большого театра Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением народного артиста России и Республики Татарстан Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова под управлением заслуженного артиста России полковника Геннадия Саченюка.

— Валерий Халилов в моей судьбе сыграл очень важную роль и как музыкант, и как полководец, и даже практически как отец, — подчеркивает художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский, председатель жюри Международного конкурса дирижеров имени В. М. Халилова. — Валерий Михайлович был невероятно глубоким музыкантом, очень пытливым человеком, замечательным композитором, и исполняемая нашим оркестром в первом отделении концерта-открытия Третья симфония Сергея Рахманинова в полной мере отвечает характеру Валерия Халилова. Этот фестиваль вновь должен стать ярким событием, которое будет напоминать, что Валерий Халилов всегда остается с нами.

Во втором отделении концерта-открытия в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова прозвучат самые известные военно-патриотические и народные песни из золотого фонда Ансамбля: «Песня о тачанке», «Смуглянка», «В путь», «Александровская песня», «Ах ты, степь широкая», «Вдоль по Питерской», «Калинка», а также каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» Дж. Россини и ариозо Матери из кантаты «Нам нужен мир» А. Новикова. Украшением программы станут искрометные пляски «Казачья кавалерийская», «Сорочинская ярмарка» и «Зимушка-зима».

Также в концерте вместе с Академическим ансамблем песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова примет участие Александра Пахмутова — советский и российский композитор, пианистка, автор более 400 песен, общественный деятель.

В финале концерта — открытия II Международного фестиваля Валерия Халилова будут исполнены две песни Валерия Халилова: «Армия и флот» и «Навсегда великая страна».

Приобрести билеты на концерт-открытие 17 января 2022 года на Исторической сцене Большого театра можно на сайте фестиваля khalilovfestival.com.

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