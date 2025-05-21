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Домой366INFO.RUВ Москве отреставрируют историческое здание Ссудной казны

В Москве отреставрируют историческое здание Ссудной казны

editor
By editor
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Здание бывшей Ссудной казны расположено в Настасьинском переулке, 3 стр. 1, и является выдающимся памятником архитектуры неорусского стиля. Его построили в 1913–1916 годах по проекту известного архитектора Владимира Покровского. Проект комплексной реставрации и приспособления для современного использования объекта культурного наследия получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Ссудные казны впервые были открыты в 1772 году в Петербурге и Москве по инициативе Ивана Бецкого, личного секретаря Екатерины II. Они действовали как кредитные учреждения при воспитательных домах (приютах), оказывая помощь «всем нужду в деньгах имеющим и в той самой нужде ростовщиками утесняемым». Ссудная казна при Московском воспитательном доме находилась в ведомстве Опекунского совета и долгие годы размещалась в его здании на Солянке, построенном в 1825 году по проекту Д. И. Жилярди и А. Г. Григорьева. В конце XIX – начале XX века учреждение уже относилось к Московской конторе Государственного банка и в разные годы занимало помещения на улице Рождественке и Неглинном проезде. Для строительства нового здания, отвечающего возросшим потребностям Московской Ссудной казны, в 1913 году выкупили участок в Настасьинском переулке, ранее принадлежавший известной серпуховской фабрикантше и меценату Анне Мараевой. С 1920 года здесь размещалось Государственное хранилище ценностей (Гохран). В наши дни здание находится на балансе Банка России.

По проекту реставрации здание архитектора Покровского сохраняет свой исторический облик и элементы архитектурного декора — фасады, лепнину, росписи, парадную лестницу, интерьеры в стиле нарышкинского барокко. Также восстановят утраченные декоративные элементы.

«В комплексе с работами по сохранению объекта культурного наследия предполагается приспособление здания бывшей Ссудной казны под культурно-просветительский центр. В нем разместятся выставочные залы, офисные и образовательные пространства, а также кафе. При этом главная цель реставрации — деликатное внедрение новых функций в историческую среду, сохраняя культурную ценность объекта и открывая его уникальную архитектуру для широкой публики», — рассказал главный эксперт проекта Константин Корсаков.

По словам эксперта, для сохранения настенных росписей и лепного декора используют надежные реставрационные методики, неоднократно апробированные на других исторических объектах. Кроме того, в рамках работ по приспособлению установят современные инженерные системы, а также обеспечат доступ ко всем создаваемым пространствам для маломобильных посетителей.

Общая площадь здания высотой 2-3 этажа после реставрации и приспособления составит 14386,89 кв. м. Площадь земельного участка в охранной исторической зоне Москвы с особыми условиями использования территории — 6439 кв. м.

Заказчик – Центральный банк Российской Федерации. Генеральный проектировщик — ООО «Коэнергия».

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